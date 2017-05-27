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17:47 (мск), источник: "Российская газета"

В Сочи заявили о готовности принять четыре миллиона туристов

На туристическом рынке Сочи работают более тысячи частных отелей.

Гостиницы и санатории Сочи готовы принять в летний сезон не менее четырех миллионов туристов. Об этом заявил мэр Сочи Анатолий Пахомов ТАСС, добавив, что с июня по сентябрь уже забронировано 95 процентов номерного фонда.

Городские власти ставят задачу сохранить параметры загрузки на уровень прошлого сезона, когда курорт за весь год посетили 6,5 миллиона отдыхающих. На туристическом рынке Сочи работают более тысячи частных отелей с современной инфраструктурой, предлагающих услуги по достаточно умеренным ценам.

Несколькими месяцами ранее в олимпийской столице заработал первый в стране колл-центр. Он, считают местные власти, поможет туристам выбрать жилье подешевле.

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