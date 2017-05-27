В Сочи заявили о готовности принять четыре миллиона туристов

Гостиницы и санатории Сочи готовы принять в летний сезон не менее четырех миллионов туристов. Об этом заявил мэр Сочи Анатолий Пахомов ТАСС, добавив, что с июня по сентябрь уже забронировано 95 процентов номерного фонда.

Городские власти ставят задачу сохранить параметры загрузки на уровень прошлого сезона, когда курорт за весь год посетили 6,5 миллиона отдыхающих. На туристическом рынке Сочи работают более тысячи частных отелей с современной инфраструктурой, предлагающих услуги по достаточно умеренным ценам.