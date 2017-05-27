В Ростове ушла из жизни старейшая актриса России

Как сообщили «РГ» в региональном отделении Союза театральных деятелей России, смерть актрисы наступила утром 25 мая, а прощание с Варварой Ивановной состоится в ее квартире на проспекте Чехова 29 мая.

Варвара Шурховецкая родилась 17 декабря 1913 года в Пятигорске. Отцом ее был типографский рабочий, который выпускал нелегально большевистские газеты. В годы Гражданской войны, спасаясь от белогвардейцев, семья была вынуждена бежать в Баку, где отец продолжал печатать подпольные листовки. Семья чудом избежала ареста, и после этого Варвара Шурховецкая любила шутить и говорить, что она является «ветераном Гражданской войны».

В 1931 году она поступила на курс режиссера Михаила Ляшенко в государственный институт театрального искусства имени А. В. Луначарского при Ростовском областном театре драмы и в 1933 году в составе курса уехала в Ашхабад, где служила в Русском драматическом театре. Через год она вернулась в Ростов-на-Дону и поступила в театр Красной Армии Северо-Кавказского военного округа.

Во время Великой Отечественной войны выступала с концертами и спектаклями перед военнослужащими на передовой и в тылу. За годы войны участвовала не менее, чем в 600 концертах и 3200 спектаклях, а если требовала обстановка, то была санитаркой, нянечкой и уборщицей в госпиталях. Награждена медалями «За оборону Кавказа», «За Победу над Германией» и «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны».

Она пользовалась головокружительным успехом среди военной публики. Известно восклицание маршала Федора Толбухина на спектакле «Надежда Дурова», где Шурховецкая играла главную роль: «Вот бы мне такого лихого гусара!». Маршальский подарок — рояль — был доставлен Ростов-на-Дону, но актриса передала его в дар областной филармонии.

В 1948 году театр Красной Армии СКВО был расформирован, но Варвара Шурховецкая продолжала играть в Ростовском театре комедии (ныне — Молодежный театр), затем работала в театре драмы имени Горького, и в 1968 году вышла на пенсию. В ее творческой копилке центральные роли в спектаклях: «Надежда Дурова», «Полководец Суворов», «Порт-Артур», «Парень из нашего города», «Под каштанами Праги»….

По словам ее близких, Варвара Ивановна была неисправимым оптимистом и обладала прекрасным чувством юмора. На вопрос: «В чем секрет вашего долголетия?» она неизменно отвечала: «В ожидании лучших времен!».