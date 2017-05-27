Беларусь — в первой десятке по смертности от болезней сердца
Смертность от
Смертность от
На первом месте в этом печальном рейтинге — Туркменистан. Далее расположены Украина, Узбекистан, Казахстан и Кыргызстан. Беларусь — шестая, Россия — девятая по данным ВОЗ.
В европейских странах процент смертности от
Недавно международный коллектив медиков (2,3 тысячи экспертов из 133 стран) рассчитал, что примерно треть всех смертей в мире происходит
Как сообщает EurekAlert! со ссылкой на американский колледж кардиологии, в Японии, Андорре, Перу, Франции, Израиле и Испании этот показатель самый низкий. При этом исследователи обратили внимание, что за последние пять лет процесс снижения смертности от
По данным ВОЗ,
По оценкам, в 2012 году от ССЗ умерло 17,5 миллиона человек, что составило 31% всех случаев смерти в мире. Из этого числа 7,4 миллиона человек умерли от ишемической болезни сердца и 6,7 миллиона человек в результате инсульта.
Более 75% случаев смерти от ССЗ происходят в странах с низким и средним уровнем дохода.
Из 16 миллионов случаев смерти от неинфекционных заболеваний в возрасте до 70 лет 82% случаев приходятся на страны с низким и средним уровнем дохода, а причиной 37% являются ССЗ.