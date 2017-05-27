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17:58 (мск), источник: Ежедневник.by

Беларусь — в первой десятке по смертности от болезней сердца

Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний прочно удерживает первое место не только в Беларуси, но и в мире.

Источник: Ежедневник.by

На первом месте в этом печальном рейтинге — Туркменистан. Далее расположены Украина, Узбекистан, Казахстан и Кыргызстан. Беларусь — шестая, Россия — девятая по данным ВОЗ.

В европейских странах процент смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в среднем вдвое ниже, чем в Украине или Беларуси.

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Недавно международный коллектив медиков (2,3 тысячи экспертов из 133 стран) рассчитал, что примерно треть всех смертей в мире происходит из-за сердечно-сосудистых заболеваний. В число стран с наибольшей смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний входят государства Восточной Европы, Центральной Азии, Ближнего Востока, Южной Америки, Черной Африки и Океании.

Как сообщает EurekAlert! со ссылкой на американский колледж кардиологии, в Японии, Андорре, Перу, Франции, Израиле и Испании этот показатель самый низкий. При этом исследователи обратили внимание, что за последние пять лет процесс снижения смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии, Японии, Южной Кореи и странах Западной Европы замедлился.

По данным ВОЗ, сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) являются основной причиной смерти во всем мире: ни по какой другой причине ежегодно не умирает столько людей, сколько от ССЗ.

По оценкам, в 2012 году от ССЗ умерло 17,5 миллиона человек, что составило 31% всех случаев смерти в мире. Из этого числа 7,4 миллиона человек умерли от ишемической болезни сердца и 6,7 миллиона человек в результате инсульта.

Более 75% случаев смерти от ССЗ происходят в странах с низким и средним уровнем дохода.

Из 16 миллионов случаев смерти от неинфекционных заболеваний в возрасте до 70 лет 82% случаев приходятся на страны с низким и средним уровнем дохода, а причиной 37% являются ССЗ.

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