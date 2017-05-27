Прогноз погоды в Украине 28 мая: ожидается потепление
По всей Украине синоптики обещают преимущественно без осадков и потепление.
По всей Украине синоптики обещают преимущественно без осадков и потепление.
Температура воздуха днем в стране +22…+24 градусов; ночные показатели будут от +10…+12. Ветер западного направления 3−8 м/с.
В центральных областях ожидаются дожди. Температура воздуха в среднем по региону днем +21…+23, ночью +9…+11.
На севере Украины синоптики обещают дождь. Температура воздуха в среднем по региону днем +22…+24, ночью +8…+10.
В городах восточной Украины ожидается преимущественно без осадков, местами дожди. Температура днем +22…+24, ночью +9…+11.
В южных областях синоптики обещают без осадков. Температура днем +22..+24, ночью +12…+14.
В западной части ожидаются дожди, местами с грозами. Температура днем +22..+25, ночью +9…+11.