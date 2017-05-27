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16:29 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Прогноз погоды в Украине 28 мая: ожидается потепление

По всей Украине синоптики обещают преимущественно без осадков и потепление.

Источник: Telegraf.com.ua

Температура воздуха днем в стране +22…+24 градусов; ночные показатели будут от +10…+12. Ветер западного направления 3−8 м/с.

В центральных областях ожидаются дожди. Температура воздуха в среднем по региону днем +21…+23, ночью +9…+11.

На севере Украины синоптики обещают дождь. Температура воздуха в среднем по региону днем +22…+24, ночью +8…+10.

В городах восточной Украины ожидается преимущественно без осадков, местами дожди. Температура днем +22…+24, ночью +9…+11.

В южных областях синоптики обещают без осадков. Температура днем +22..+24, ночью +12…+14.

В западной части ожидаются дожди, местами с грозами. Температура днем +22..+25, ночью +9…+11.

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