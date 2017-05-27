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16:26 (мск), источник: БЕЛТА

Антитабачная акция «Время развеять дым» пройдет в Минске

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске 31 мая пройдет информационно-образовательная акция «Время развеять дым», приуроченная ко Всемирному дню без табака. Об этом БЕЛТА сообщили в отделе общественного здоровья ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья».

Местом проведения выбрана площадка перед главным корпусом Белорусского государственного медицинского университета по просп. Дзержинского, 83. С 12.00 до 14.00 для студентов БГМУ, тех, кто проживает в студенческой деревне, а также для учащихся учреждений общего среднего образования Московского района будет работать информационная площадка «Территория здоровья».

Программой предусмотрены консультирование, анкетирование, викторины и конкурсы на тему формирования здорового образа жизни и профилактики табакокурения, музыкальные номера, а также дегустация продуктов, ориентированных на укрепление здоровья. Все желающие смогут научиться правильно измерять артериальное давление и узнают свой объем жизненной емкости легких (оценят функцию внешнего дыхания).

Мероприятие состоится в ходе республиканской информационно-образовательной акции «Беларусь против табака», которая проводится с 12 по 31 мая под девизом «Табак — угроза для развития». Она реализуется по инициативе Министерства здравоохранения в целях осуществления положений Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака, госпрограммы «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016−2020 годы.

По статистике, в Беларуси курит около трети взрослого населения. Несмотря на то, что число курильщиков из года в год снижается, проблема потребления табака по-прежнему остается актуальной.

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