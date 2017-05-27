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27 мая, источник: Om1.ru

На фестивале барбекю омичи поедали гамбургеры на скорость

С тремя штуками победитель расправился за 4,5 минуты.

Сегодня, 27 мая, в парке «На Королева» во второй раз прошел городской фестиваль барбекю, на котором именитые повара провели серию мастер-классов по готовке блюд разных кухонь. Омичи учились готовить царскую уху, бишбармак, хумус, собирать гамбургеры и правильно прожаривать стейки. Кроме того, на гастрономическом празднике устроили несколько конкурсов по поеданию разной снеди на скорость.

На канале CrazzzyVoiceTV на You.

Tube появилось видео, на котором трое мужчин отважно поедают гамбургеры. Победителю удалось справиться с тремя штуками всего за 4,5 минуты. Обладатель второго места не успел доесть лишь кусочек.

В течение дня посоревноваться в размерах аппетита можно было также с пиццей и крылышками BBQ. На остальных площадках от омских заведений общепита предлагали еду со скидками.

Некоторые воспользовались случаем устроить семейный пикник в парке.

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