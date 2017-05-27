На фестивале барбекю омичи поедали гамбургеры на скорость

Сегодня, 27 мая, в парке «На Королева» во второй раз прошел городской фестиваль барбекю, на котором именитые повара провели серию мастер-классов по готовке блюд разных кухонь. Омичи учились готовить царскую уху, бишбармак, хумус, собирать гамбургеры и правильно прожаривать стейки. Кроме того, на гастрономическом празднике устроили несколько конкурсов по поеданию разной снеди на скорость.

Tube появилось видео, на котором трое мужчин отважно поедают гамбургеры. Победителю удалось справиться с тремя штуками всего за 4,5 минуты. Обладатель второго места не успел доесть лишь кусочек.

В течение дня посоревноваться в размерах аппетита можно было также с пиццей и крылышками BBQ. На остальных площадках от омских заведений общепита предлагали еду со скидками.

Некоторые воспользовались случаем устроить семейный пикник в парке.