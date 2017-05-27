В Краснодаре прошел весенний град
Как и обещали синоптики, в краевой столице продолжают идти дожди.
Как и обещали синоптики, в краевой столице продолжают идти дожди.
27 мая в некоторых районах города, в частности на Гидрострое прошел дождь с градом. Там продолжает греметь гром. Молнии видны и в других районах города. На Гидрострое затопило дороги, многие ливневки не справляются с дождем.
Хоть на улице тепло и продолжает светить солнце, краснодарцам не стоит далеко прятать зонты. На следующей неделе в крае вновь ожидаются дожди.
Напоминаем, что в результате обильных осадков ранее увеличился уровень воды в верховьях рек Кубань, Лаба, Белая и Пшиш. Также в Краснодаре наблюдают за уровнем воды в реке Кубани и в Краснодарском водохранилище.
Экстренное предупреждение по подъему уровня воды в реках продолжает действовать по всему краю.