В Краснодаре прошел весенний град

27 мая в некоторых районах города, в частности на Гидрострое прошел дождь с градом. Там продолжает греметь гром. Молнии видны и в других районах города. На Гидрострое затопило дороги, многие ливневки не справляются с дождем.

Хоть на улице тепло и продолжает светить солнце, краснодарцам не стоит далеко прятать зонты. На следующей неделе в крае вновь ожидаются дожди.

Напоминаем, что в результате обильных осадков ранее увеличился уровень воды в верховьях рек Кубань, Лаба, Белая и Пшиш. Также в Краснодаре наблюдают за уровнем воды в реке Кубани и в Краснодарском водохранилище.

Экстренное предупреждение по подъему уровня воды в реках продолжает действовать по всему краю.