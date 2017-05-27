В Кемерове произошел пожар в комплексе «Золотой берег»
На территории развлекательного комплекса «Золотой Берег» горела беседка.
На территории развлекательного комплекса «Золотой Берег» горела беседка.
Пожар произошел на территории развлекательного комплекса «Золотой Берег» на Притомском проспекте в Кемерове, сообщил очевидец в социальной сети.
По информации ГУ МЧС России по Кемеровской области, горела частная летняя беседка. Сообщение о пожаре поступило 27 мая в 13:38, огонь потушили через 10 минут. О пострадавших не сообщается.
На месте происшествия работали семь сотрудников МЧС и две единицы техники.