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17:42 (мск), источник: АиФ Кузбасc

В Кемерове произошел пожар в комплексе «Золотой берег»

На территории развлекательного комплекса «Золотой Берег» горела беседка.

Пожар произошел на территории развлекательного комплекса «Золотой Берег» на Притомском проспекте в Кемерове, сообщил очевидец в социальной сети.

По информации ГУ МЧС России по Кемеровской области, горела частная летняя беседка. Сообщение о пожаре поступило 27 мая в 13:38, огонь потушили через 10 минут. О пострадавших не сообщается.

На месте происшествия работали семь сотрудников МЧС и две единицы техники.

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