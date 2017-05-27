В Башкирии в полумарафоне принял участие пенсионер с гармошкой

В забеге на 21 километр приняли участие около тысячи человек, среди которых были как местные жители, так и приезжие любители бега в возрасте самых разных возрастов.

Колорит празднику придал веселый пожилой мужчина, который вышел на дистанцию в спортивном костюме и с гармошкой в руках.