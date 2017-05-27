В Башкирии в полумарафоне принял участие пенсионер с гармошкой
27 мая в Стерлитамаке среди прочих мероприятий, приуроченных к отмечаемой сегодня 251-ой годовщине со дня рождения города, прошел традиционный спортивный полумарафон.
27 мая в Стерлитамаке среди прочих мероприятий, приуроченных к отмечаемой сегодня 251-ой годовщине со дня рождения города, прошел традиционный спортивный полумарафон.
В забеге на 21 километр приняли участие около тысячи человек, среди которых были как местные жители, так и приезжие любители бега в возрасте самых разных возрастов.
Колорит празднику придал веселый пожилой мужчина, который вышел на дистанцию в спортивном костюме и с гармошкой в руках.
Видеоролик, запечатлевший его, опубликован в группе «Подслушано в Стерлитамаке». Как отметили комментаторы, мужчина не впервые принимает участие в спортивных состязаниях именно в таком «спортивно-музыкальном вооружении».