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18:15 (мск), источник: БЕЛТА

Нормативы по физподготовке и оценке результатов работы стражей порядка будут пересмотрены

«Примеры из служебной деятельности говорят о том, что нам есть над чем работать. В первую очередь в этом году будем обращать внимание на физическую и морально-психологическую готовность сотрудников к выполнению своих обязанностей. Для этого предусмотрен целый комплекс мер», — сказал министр.

Источник: БЕЛТА

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нормативы по физической подготовке и оценке результатов работы стражей порядка будут пересмотрены, заявил министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич 27 мая на открытии летнего спортивного праздника для сотрудников и гражданского персонала подразделений центрального аппарата и центрального подчинения милицейского ведомства и членов их семей. Такая информация размещена на сайте МВД, сообщает БЕЛТА.

Игорь Шуневич отметил, что это мероприятие является одной из лучших традиций органов внутренних дел. Глава ведомства, подчеркнув важность надлежащего уровня физической подготовки правоохранителей как непременного условия качественного выполнения служебных задач, напомнил, что 2017 год объявлен в МВД Годом профессиональной подготовки.

«Примеры из служебной деятельности говорят о том, что нам есть над чем работать. В первую очередь в этом году будем обращать внимание на физическую и морально-психологическую готовность сотрудников к выполнению своих обязанностей. Для этого предусмотрен целый комплекс мер», — сказал министр.

Требуется новый взгляд на систему МВД с точки зрения ее способности отвечать на все вызовы и угрозы времени. Пересмотра ждут некоторые нормативы по физической подготовке и оценке результатов труда стражей порядка, а также вопрос должной стимуляции за успехи по службе.

Глава ведомства отметил, что для поддержания хорошей физической формы лично он использует любой удобный момент: ездит на велосипеде, занимается рукопашным боем, любит игровые виды спорта, например, баскетбол.

Программа летнего спортивного праздника была интересная и насыщенная: велогонка на 2 тыс. м, комплексная эстафета из восьми этапов, состязания по перетягиванию каната, армрестлингу, футбольному пенальти.

Стражи порядка и их близкие заряжались позитивными эмоциями в кругу давних друзей — воспитанников Радошковичской школы-интерната, учащихся специализированного лицея МВД и членов общественного совета при МВД. Посетили мероприятие и почетные гости — серебряный призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро тяжелоатлетка Дарья Наумова, двукратная чемпионка мира по тайскому боксу Елена Ляшкевич и дважды бронзовый призер Олимпийских игр в байдарке-четверке Марина Литвинчук.

Праздник проходил в поселке Горани Минского района на базе центра повышения квалификации руководящих работников и специалистов Департамента охраны МВД. -0-

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