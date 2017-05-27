Второй украинский наноспутник вывели на орбиту

Сегодня ночью наноспутник PolyITAN-2, созданный специалистами Киевского политехнического института, вышел на собственную околоземную орбиту из Международной космической станции, куда его 18 апреля с мыса Канаверал доставила ракета ATLAS-5. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

Отмечается, что команда установила радиосвязь и стала налаживать отдельные подсистемы наноспутника. Космический аппарат был создан в рамках международного космического проекта QB50 под общей координацией Института гидродинамики фон Кармана (Бельгия).

— Главная задача проекта, начатого в 2012 году — исследование изменений климата, — говорится в сообщении.