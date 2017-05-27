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19:04 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Второй украинский наноспутник вывели на орбиту

Наноспутник PolyITAN-2 уже вышел на связь.

Источник: Telegraf.com.ua

Сегодня ночью наноспутник PolyITAN-2, созданный специалистами Киевского политехнического института, вышел на собственную околоземную орбиту из Международной космической станции, куда его 18 апреля с мыса Канаверал доставила ракета ATLAS-5. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

Отмечается, что команда установила радиосвязь и стала налаживать отдельные подсистемы наноспутника. Космический аппарат был создан в рамках международного космического проекта QB50 под общей координацией Института гидродинамики фон Кармана (Бельгия).

— Главная задача проекта, начатого в 2012 году — исследование изменений климата, — говорится в сообщении.

В Минобразования напомнили, что это уже второй украинский наноспутник. Так, в июне 2014 года был выведен на околоземную орбиту наноспутник PolyITAN-1. Третий год этот космический аппарат продолжает успешно работать на околоземной орбите и регулярно передает данные в центр управления полетом КПИ. Первый наноспутник Украины вместе с 32 другими спутниками из 17 стран вывела на орбиту украинская ракета-носитель Днепр.

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