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27 мая, источник: АиФ Прикамье

Пермячку, арендовавшую остров, показали по Центральному телевидению

Владелица пермского кафе стала героиней сюжета федерального телеканала.

В программе «Центральное телевидение» телеканала НТВ вышел сюжет о пермячке Виоле Новоселовой, ставшей владелицей острова, на котором снимали фильм «Голубая лагуна».

Напомним, вулканический остров Нануя Леву входит в состав островов Фиджи, и с 1970 года является собственностью Ричарда Эвансона. В 1980 году проходили съемки фильма «Голубая лагуна». Недавно стало известно, что пермская предпринимательница стала владелицей острова на правах аренды сроком на 99 лет. На острове женщина планирует построить мини-отель.

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