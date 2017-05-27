Пермячку, арендовавшую остров, показали по Центральному телевидению

В программе «Центральное телевидение» телеканала НТВ вышел сюжет о пермячке Виоле Новоселовой, ставшей владелицей острова, на котором снимали фильм «Голубая лагуна».

Напомним, вулканический остров Нануя Леву входит в состав островов Фиджи, и с 1970 года является собственностью Ричарда Эвансона. В 1980 году проходили съемки фильма «Голубая лагуна». Недавно стало известно, что пермская предпринимательница стала владелицей острова на правах аренды сроком на 99 лет. На острове женщина планирует построить мини-отель.