На сайтах появились объявления о продаже молдавских монет
Комплект монет стоимостью меньше одного лея по интернету можно продать почти в сто раз дороже.
Комплект монет стоимостью меньше одного лея по интернету можно продать почти в сто раз дороже.
Объявления о продаже молдавских банов можно увидеть в одном из крупнейших
Молдавские монеты
Вот доказательство. Один из самых популярных в мире сайтов предлагает комплект из пяти молдавских монет номиналом в 50, 25, 10, 5 и один бан и общей стоимостью 91 бан за более чем четыре доллара. Их уже приобрели 39 покупателей из Чехии, Германии и Бразилии.
«Пять долларов за комплект монет — это не так уж и дорого. Интересные экземпляры уходят за 10−12 долларов», — сказал нумизмат Михай Бологан.
Михай Бологан — владелец большой коллекции монет всех стран мира. Его не удивляет, что наши монеты популярны в интернете. Говорит, что лишь так они могут попасть в руки нумизматов
«Наши монеты не очень привлекательны, они — мелкие, с простым дизайном. В итоге далеко за границу они не уходят», — добавил нумизмат Михай Бологан.
По интернету продают не только молдавские монеты. Люди пытаются продать много необычных вещей, например, клубнику синего цвета, таблетки для ума и даже звездолёт.
«На улице у нас сейчас тополиный пух, конечно, находятся пользователи, которые начинают продавать тополиный пух. Недавно вот продавали снег, всё это есть в интернете, доступно и вполне возможно
За рубежом заинтересовались сувенирами из Молдовы. Женский купальник с молдавской символикой стоит около 15 долларов. Находят покупателей и наборы отечественных флажков сомнительного качества. Продают их за 22 доллара.