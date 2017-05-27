На сайтах появились объявления о продаже молдавских монет

Вот доказательство. Один из самых популярных в мире сайтов предлагает комплект из пяти молдавских монет номиналом в 50, 25, 10, 5 и один бан и общей стоимостью 91 бан за более чем четыре доллара. Их уже приобрели 39 покупателей из Чехии, Германии и Бразилии.

Молдавские монеты кому-то кажутся мелочью и не имеют особой ценности, а кто-то научился на них весьма успешно зарабатывать.

Объявления о продаже молдавских банов можно увидеть в одном из крупнейших интернет-магазинов. Покупателей уже около сорока, из разных стран мира.

«Пять долларов за комплект монет — это не так уж и дорого. Интересные экземпляры уходят за 10−12 долларов», — сказал нумизмат Михай Бологан.

Михай Бологан — владелец большой коллекции монет всех стран мира. Его не удивляет, что наши монеты популярны в интернете. Говорит, что лишь так они могут попасть в руки нумизматов из-за границы.

«Наши монеты не очень привлекательны, они — мелкие, с простым дизайном. В итоге далеко за границу они не уходят», — добавил нумизмат Михай Бологан.

По интернету продают не только молдавские монеты. Люди пытаются продать много необычных вещей, например, клубнику синего цвета, таблетки для ума и даже звездолёт.

«На улице у нас сейчас тополиный пух, конечно, находятся пользователи, которые начинают продавать тополиный пух. Недавно вот продавали снег, всё это есть в интернете, доступно и вполне возможно кто-то смог продать», — отметила менеджер интернет-магазина Татьяна Сивобород.

За рубежом заинтересовались сувенирами из Молдовы. Женский купальник с молдавской символикой стоит около 15 долларов. Находят покупателей и наборы отечественных флажков сомнительного качества. Продают их за 22 доллара.