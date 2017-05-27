Меланья Трамп выступила перед американскими военнослужащими на итальянской базе

ТАОРМИНА /Италия/, 27 мая. /ТАСС/. Меланья Трамп впервые за время девятидневного зарубежного турне супруга — президента США Дональда Трампа, которое началось на Ближнем Востоке и завершилось в субботу на итальянском острове Сицилия, — публично выступила. Это произошло на военной базе Сигонелла, недалеко от Таормины, где проходил саммит Группы семи.

Изначально было объявлено, что Трамп, который не стал давать итоговую пресс-конференцию, встретится с почти двумя тысячами американских военнослужащих, несущих вахту в Сигонелле, и членами их семей перед отбытием в Вашингтон. Достаточно неожиданным стало, когда на трибуне под звонкие приветствия появилась первая леди США. «Мой муж много работает на благо страны, и я горда этим», — начала свое непродолжительное приветствие Меланья. Далее она вспомнила самые запомнившиеся моменты турне, во время которого она была рядом с мужем.