Меланья Трамп выступила перед американскими военнослужащими на итальянской базе
Это произошло на военной базе Сигонелла, недалеко от Таормины, где проходил саммит Группы семи.
Это произошло на военной базе Сигонелла, недалеко от Таормины, где проходил саммит Группы семи.
ТАОРМИНА /Италия/, 27 мая. /ТАСС/. Меланья Трамп впервые за время девятидневного зарубежного турне супруга — президента США Дональда Трампа, которое началось на Ближнем Востоке и завершилось в субботу на итальянском острове Сицилия, — публично выступила. Это произошло на военной базе Сигонелла, недалеко от Таормины, где проходил саммит Группы семи.
Изначально было объявлено, что Трамп, который не стал давать итоговую
Практически везде — от Саудовской Аравии до Рима — она встречалась с детишками, о чьих рисунках вспомнила в своей речи. Затем она пригласила на трибуну супруга со словами: «Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Джей Трамп». Президент сразу же ответил комплиментом супруге, уроженке Словении: «Это лучший из возможных представителей нашей страны».
Меланья неизменно привлекала внимание СМИ во время этой первой зарубежной поездки Трампа. Журналисты, в частности, обращали внимание, что, сходя с трапа самолета, она отказывалась брать мужа за руку. Зато все итальянские газеты на следующий день после посещения супругами Трамп Ватикана (в сопровождении дочери президента Иванки и ее мужа — Джареда Кушнера) опубликовали на первой полосе фото президентской четы, снятой со спины и с нижнего ракурса в Сикстинской капелле, где они крепко держатся за руки.
В Таормине Меланья потрясла всех своими безупречными нарядами. Не ускользнул от внимания репортеров в том числе и расшитый объемными цветами из органзы жакет от Dolce & Gabbana стоимостью €50 тыс. Известно, что бывшая модель Меланья отдает предпочтение этим итальянским дизайнерам.