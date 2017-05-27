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20:27 (мск), источник: ТАСС

Меланья Трамп выступила перед американскими военнослужащими на итальянской базе

Это произошло на военной базе Сигонелла, недалеко от Таормины, где проходил саммит Группы семи.

Источник: AFP 2017

ТАОРМИНА /Италия/, 27 мая. /ТАСС/. Меланья Трамп впервые за время девятидневного зарубежного турне супруга — президента США Дональда Трампа, которое началось на Ближнем Востоке и завершилось в субботу на итальянском острове Сицилия, — публично выступила. Это произошло на военной базе Сигонелла, недалеко от Таормины, где проходил саммит Группы семи.

Изначально было объявлено, что Трамп, который не стал давать итоговую пресс-конференцию, встретится с почти двумя тысячами американских военнослужащих, несущих вахту в Сигонелле, и членами их семей перед отбытием в Вашингтон. Достаточно неожиданным стало, когда на трибуне под звонкие приветствия появилась первая леди США. «Мой муж много работает на благо страны, и я горда этим», — начала свое непродолжительное приветствие Меланья. Далее она вспомнила самые запомнившиеся моменты турне, во время которого она была рядом с мужем.

Практически везде — от Саудовской Аравии до Рима — она встречалась с детишками, о чьих рисунках вспомнила в своей речи. Затем она пригласила на трибуну супруга со словами: «Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Джей Трамп». Президент сразу же ответил комплиментом супруге, уроженке Словении: «Это лучший из возможных представителей нашей страны».

Меланья неизменно привлекала внимание СМИ во время этой первой зарубежной поездки Трампа. Журналисты, в частности, обращали внимание, что, сходя с трапа самолета, она отказывалась брать мужа за руку. Зато все итальянские газеты на следующий день после посещения супругами Трамп Ватикана (в сопровождении дочери президента Иванки и ее мужа — Джареда Кушнера) опубликовали на первой полосе фото президентской четы, снятой со спины и с нижнего ракурса в Сикстинской капелле, где они крепко держатся за руки.

В Таормине Меланья потрясла всех своими безупречными нарядами. Не ускользнул от внимания репортеров в том числе и расшитый объемными цветами из органзы жакет от Dolce & Gabbana стоимостью €50 тыс. Известно, что бывшая модель Меланья отдает предпочтение этим итальянским дизайнерам.

Комментарии
3
Иван Иванов
Она -рулит...Вот бы её прибалтать...Может какая нибудь скотина за её Родину ответит???И за мой СССР.Пусть поздно,но в цель.
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Татьяна Титова
Пиджачок, как кладбище на Пасху....
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Василий Фесин
Меланья-классная" шея "...Ночная кукушечка...Не спи...
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