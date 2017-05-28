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07:48 (мск), источник: Profinance.kz

Отдых для граждан РК подорожал

Отдых для казахстанцев за год подорожал на 27%, в том числе внутри Казахстана — на 14%, а за рубежом — сразу на 46%

Отдых для казахстанцев за год подорожал на 27%, в том числе внутри Казахстана — на 14%, а за рубежом — сразу на 46%, передает Ranking.kz.

На фоне девальвации стоимость отдыха для казахстанцев за год выросла на 27% — по официальным данным, в 2016 году расходы на отдых в среднем на человека составили 49,5 тыс. тенге против 39 тыс. тенге годом ранее.

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Наиболее значительно выросли цены на отдых казахстанцев за рубежом — в 2016 году стоимость отпуска за границей в среднем обходилась по 144,9 тысячи. тенге на человека. Это на 46% выше уровня 2015 года.

Уровень расходов на отдых внутри страны также увеличился, но не столь радикально. В 2016 году среднестатистический казахстанец тратил на отпуск, не выезжая за пределы РК, по 31,5 тыс. тенге, или на 14% больше, чем в 2015 году.

Для путешественников, предпочитающих отдых на родине, больше всего подорожало питание. Если в 2015 году в среднем на питание тратилось по 5,6 тыс. тенге, то в 2016 году этот уровень поднялся до 6,7 тыс. тенге, или на 1,1 тыс. тенге (15%). Питание занимает 21,4% в совокупных расходах на отдых внутри Казахстана.

Значительно выросли транспортные расходы во время отпуска — в среднем отдыхающий тратит на транспорт по 5,5 тыс. тенге против 4,6 тыс. тенге год назад (+1 тыс. тенге или 16%). В структуре общей суммы затрат услуги транспорта занимают 17,6%.

На сувениры и подарки жители РК, предпочитающие внутренний туризм, в 2016 году потратили по 2,9 тыс. тенге, или на 0,5 тыс. тенге больше, чем в предыдущем году (+17%).

Для выезжающих на отдых за рубеж в 2016 году резко выросла цена международных перевозок — более чем в 2 раза (или на 25,6 тыс. тенге), с 23,4 тыс. тенге на человека до 49,1 тыс. тенге. Теперь казахстанцы вынуждены тратить на международные перевозки 33,9% общей суммы расходов, год назад доля составляла 23,5%.

Подскочила цена и на проживание в гостиницах и отелях — на 7,3 тыс. тенге, или на 65%, до 18,5 тыс. тенге на человека. На эту статью расходов уходит порядка 12,8% всей суммы.

Получение виз и паспортов за год подорожало на 3,3 тыс. тенге, или в 2,3 раза. В 2016 году на эти расходы уходило в среднем 5,9 тыс. тенге с человека, или 4% всех затрат на отдых за границей.

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