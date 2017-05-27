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21:18 (мск), источник: Sputnik.by

Гомельские пенсионеры о «полке добра»: «Мы не нищие, потерпим»

Жители Гомеля начали намеренно оставлять купленные в магазинах продукты — в областном центре стартовала благотворительная акция «Полка добра». Sputnik узнал первую реакцию на общественную инициативу.

Источник: Sputnik.by

ГОМЕЛЬ, 26 мая — Sputnik. В трех гомельских магазинах за пределами торговых залов появились полки с бесплатными продуктами. Наполняют их неравнодушные покупатели. Крупы, сахар, соль, печенье предназначены для малоимущих и бездомных граждан. Впрочем, уточняют организаторы акции, любой человек, попавший в трудную жизненную ситуацию, может взять еду с «доброй» полки.

Наполняемость и опустошение полок никто не контролирует. Продавцы и охранники следят лишь за их сохранностью.

По словам председателя Гомельской областной организации Белорусского общества Красного Креста Аллы Смоляк, главная цель акции — привлечь внимание общественности к милосердию и состраданию, напомнить о том, что рядом есть нуждающиеся, которые с трудом сводят концы с концами.

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«Никакими справками подтверждать нуждаемость не надо. Проект рассчитан на совесть и сознательность наших граждан. У тебя нет денег на хлеб? Возьми его с нашей полки. Когда трудности пройдут, купи что-нибудь из еды и оставь в магазине», — делает акцент на взаимопомощи Алла Смоляк.

В магазине «Оксана» на улице Барыкина «полка добра» сразу после открытия наполнилась пакетами с рисом. Двадцать килограммов крупы привезла Татьяна Духновская, руководитель филиала минского предприятия по торговле бакалеей.

«Позиция руководства нашей компании — помогать старикам и детям. Большие скидки предоставляем при поставке продуктов комбинату школьного питания и детским садам. Когда узнали о “полках добра”, решили, что будем ежемесячно их наполнять крупами и растительным маслом», — делится планами Духновская.

После разрезания символической красной ленточки одной из первых у «полки добра» остановилась 85-летняя Мария Кашкина. Пенсионерка ничего не решалась взять, пока с ней не заговорили волонтеры.

«У меня диабет, мне ничего не надо. Рис, говорите? Так мне его нельзя. Муку? Ну, хорошо, уговорили, возьму», — заметно стесняясь, бабушка снимает с полки пакет с мукой.

У 85-летней Марии Кашкиной пенсия небольшая, с «полки добра» она взяла пакет муки.

Тем временем инициативу Красного Креста активно обсуждают продавцы.

«Очень хороший и своевременный проект. Доходы у людей сегодня небольшие. Работаем за кассой и часто видим, как люди, особенно пожилые, вынуждены откладывать что-то из продуктов, так как им не хватает денег», — говорят кассиры магазина «Оксана».

У пенсионерки Веры Ефимовны есть веские причины взять с «полки добра» хотя бы пакет риса. Дочь больше года нигде не работает, воспитывает 12-летнего сына. Всех содержит бабушка Вера. Узнав об акции, она направляется к полке, но увидев журналистов, резко разворачивается к выходу.

«Ничего брать с вашей полки не буду. Хотя имею право: пенсия у меня небольшая, я одна кормлю троих. Но мы не нищие, потерпим», — заявляет пенсионерка.

Реакция волонтеров не удивляет. Они подчеркивают, что акция рассчитана не тех, кому реально нужна помощь. На это указывает и обращение к посетителям магазина: «С этой полки можно взять продукты бесплатно, если вам это действительно необходимо».

По словам продавцов, пожилые люди часто вынуждены откладывать что-то из продуктов, так как им не хватает денег.

Пилотный проект поддержало предприятие «Сахарторг». В будущем общественники рассчитывают подключить к акции все крупные торговые сети, включая «Евроопт». Организаторы уверены, что инициатива приживется и получит распространение по всей стране.

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