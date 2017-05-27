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22:43 (мск), источник: PROUFU.ru

МЧС в Башкирии предсказало усиление ветра сразу на четыре дня

27 мая Главное управление МЧС РФ по РБ вновь опубликовало на своем сайте штормовое предупреждение, которое объявлено сразу на четыре дня.

Источник: Reuters

По прогнозу синоптиков, порывы ветра могут временами достигать 20 метров в секунду.

Согласно информации спасателей, жителям республики с 27 по 30 мая следует соблюдать осторожность, пребывая на открытом воздухе. Лучше избегать приближения с линиям электропередач, высоким деревьям и рекламным щитам.

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