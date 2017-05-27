МЧС в Башкирии предсказало усиление ветра сразу на четыре дня
27 мая Главное управление МЧС РФ по РБ вновь опубликовало на своем сайте штормовое предупреждение, которое объявлено сразу на четыре дня.
27 мая Главное управление МЧС РФ по РБ вновь опубликовало на своем сайте штормовое предупреждение, которое объявлено сразу на четыре дня.
По прогнозу синоптиков, порывы ветра могут временами достигать 20 метров в секунду.
Согласно информации спасателей, жителям республики с 27 по 30 мая следует соблюдать осторожность, пребывая на открытом воздухе. Лучше избегать приближения с линиям электропередач, высоким деревьям и рекламным щитам.