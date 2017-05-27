Карточки будут работать с перебоями этой ночью

МИНСК, 27 мая — Sputnik. Карточки некоторых банков будут работать с перебоями ночью с субботы на воскресенье, напомнили Sputnik в БПЦ.

Причина перебоев в работе карточек — профилактические работы в системе электроснабжения Банковского процессингового центра (БПЦ).

Проходить профилактические работы будут с двух до пяти часов ночи. В этот промежуток времени возможны перерывы в обслуживании держателей карточек ряда банков.

В случае перерывов в обслуживании владельцы карточек временно не смогут оплачивать ими покупки, а также снимать наличные.