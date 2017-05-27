В США скончался звезда «южного рока» Грегг Оллман
ВАШИНГТОН, 27 мая — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Звезда стиля «южный рок» Грегг Оллман (Gregg Allman) скончался в субботу в США в возрасте 69 лет, говорится в сообщении на его официальном сайте.
ВАШИНГТОН, 27 мая — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Звезда стиля «южный рок» Грегг Оллман (Gregg Allman) скончался в субботу в США в возрасте 69 лет, говорится в сообщении на его официальном сайте.
Журнал Rolling Stone включил Оллмана в свой список 100 величайших певцов всех времен.
«С глубокой скорбью мы сообщаем, что Грегг Оллман, один из основателей группы The Allman Brothers Band, скончался в своем доме в штате Джорджия», — говорится в сообщении.