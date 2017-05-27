Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Первый канал» оштрафуют за песню «Темная ночь» в шоу «Голос»
Участники "Поле чудес" рассказали, как шоу обманывает зрителей
В регионах начали выдавать ипотеку под 7% годовых
Дочка Асмус и Харламова восхитила соцсети своей прической
Екатерина Климова с семьей путешествуют по Иордании (фото)
Трамп усыпил министра торговли речью о важности торговли Уилбур Росс сидел в одном ряду с дочерью президента США Иванкой
«Первый канал» оштрафуют за песню «Темная ночь» в шоу «Голос»
Николь Кидман не сдержала слез на премьере в Каннах
Граждан переведут на новую систему договоров в ЖКХ
Сантехников и электриков обяжут приходить по ночам
СМИ узнали, как в НАТО собрались «осложнять жизнь России»
«Пылесос северного неба»: СМИ о новейшем оружии РФ
64-летняя жена Макрона надела мини на встречу с Меланией Трамп
Екатерина Климова с семьей путешествуют по Иордании (фото)
Анисина простила Джигурду и показала округлившийся живот - СМИ
«Вызовут подмогу»: СМИ о встрече F-35 с Су-35
Штраф «за красный»: тип светофора не имеет значения
Lotus перейдет под контроль китайцев
Фоторепортажи
9Теракт в Манчестере
10В тени красоты
12Добро пожаловать в «Твин Пикс»
10Последний звонок-2017 в России
23:23 (мск), источник: РИА Новости

В США скончался звезда «южного рока» Грегг Оллман

ВАШИНГТОН, 27 мая — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Звезда стиля «южный рок» Грегг Оллман (Gregg Allman) скончался в субботу в США в возрасте 69 лет, говорится в сообщении на его официальном сайте.

Источник: AP 2017

Журнал Rolling Stone включил Оллмана в свой список 100 величайших певцов всех времен.

«С глубокой скорбью мы сообщаем, что Грегг Оллман, один из основателей группы The Allman Brothers Band, скончался в своем доме в штате Джорджия», — говорится в сообщении.

Комментарии
1
арсений сидоров
жаль, когда уходит талантливый человек
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
'Зверь' Трампа не пролез в ворота королевского дворца в Брюсселе
Группа семи готова усилить санкции против России
В Британии были подняты истребители для перехвата самолетов РФ
США направили авианосец в Тихий океан для сдерживания КНДР
Мелания Трамп выступила с публичной речью перед военными
Зюганов призвал КПРФ активизировать протесты на улице
Трамп заявил о согласии членов НАТО увеличить размер платежей
Спорт
«Арсенал» победил «Челси» и стал обладателем Кубка Англии «Арсенал» стал победителем Кубка Англии в рекордный 13-й раз в истории.
Авто
Mercedes готовит новую модель EQ Mercedes-Benz продолжит делать шаги по развитию своего нового бренда EQ
Hi-Tech
Samsung Galaxy S9 и S9+: разработка идет полным ходом Появилась первая информация о будущем флагмане
Кино
Депп и еще 7 актеров — секс-символов, которые нас разочаровали 15–20 лет назад имена этих актеров прочно ассоциировались со словами вроде «магнетизм», «харизма» и «успех». Однако времена поменялись, и они вместе с ними, причем далеко не в лучшую сторону
Недвижимость
Экологи: реновация погубит 2,7 тысячи гектаров насаждений в Москве
Хочу продать квартиру – как узнать, сколько она стоит?
Получение бесплатной земли существенно упростят
Жилье в пятиэтажках под снос оценят по рыночной цене
Леди
Чем модные привычки кореянок отличаются от наших Кто вдохновляет современных корейцев, где купить платье, похожее на национальный костюм, а также какие тенденции популярны в Сеуле сейчас — в нашей статье
Дети
Стефания Маликова пожаловалась на испорченный последний звонок Дети знаменитостей попрощались со школой.
Все о ремонте
6 идей размещения стиральной машинки в интерьере
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Как изменить интерьер при помощи света: советы профи
Маленькая квартира: 10 ярких примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь