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27 мая, источник: Sputnik.md

Арсений о выступлении с Анной Ерхан: у нас отличный дуэт

Представительница Молдовы Анна Ерхан выступила в Кремле в качестве специального гостя в финале шоу «Ты супер!».

Источник: Sputnik.md

Мировой хит Dragosta din tei в исполнении дуэта восьмилетней молдаванки Анны Ерхан и бывшего солиста группы «O-zone» Arsenium (Арсение Тодираш) буквально завел весь зал.

«Я почти не волновалась — уже привыкла. Разве только немножко… А так все было супер!» — сказала довольная Анна, когда выбежала со сцены вместе с Арсением за кулисы.

«Мы познакомились с Анной на репетиции две недели назад и прямо влюбились друг в друга. Она замечательная, талантливая девочка. Я просто кайфую — у нас с ней отличный дуэт, как будто мы все время с ней поем. Спасибо Sputnik! Побольше бы таких конкурсов — это настоящий большой шанс для талантливых детей со всего мира, возможность осуществить свою мечту. Все сделано на высшем уровне. Надеюсь, у этого конкурса будет большое будущее», — сказал Арсений.

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