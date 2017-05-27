Арсений о выступлении с Анной Ерхан: у нас отличный дуэт

Мировой хит Dragosta din tei в исполнении дуэта восьмилетней молдаванки Анны Ерхан и бывшего солиста группы «O-zone» Arsenium (Арсение Тодираш) буквально завел весь зал.

«Я почти не волновалась — уже привыкла. Разве только немножко… А так все было супер!» — сказала довольная Анна, когда выбежала со сцены вместе с Арсением за кулисы.

«Мы познакомились с Анной на репетиции две недели назад и прямо влюбились друг в друга. Она замечательная, талантливая девочка. Я просто кайфую — у нас с ней отличный дуэт, как будто мы все время с ней поем. Спасибо Sputnik! Побольше бы таких конкурсов — это настоящий большой шанс для талантливых детей со всего мира, возможность осуществить свою мечту. Все сделано на высшем уровне. Надеюсь, у этого конкурса будет большое будущее», — сказал Арсений.