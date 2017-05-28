Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Представитель Бузовой опроверг слухи о ее уходе из «Дома 2»
Участники "Поле чудес" рассказали, как шоу обманывает зрителей
Потеряв работу, россиянин создал бизнес с выручкой $800 тыс в год
Мама превращает еду для дочки в произведения искусства
Екатерина Климова с семьей путешествуют по Иордании (фото)
Как советский фарфор и чужие фото «вдохновляют» художниковВ США разгорается скандал вокруг новой скульптуры одного из самых высокооплачиваемых художников современности
Представитель Бузовой опроверг слухи о ее уходе из «Дома 2»
Фильм Сергея Лозницы освистали в Каннах
Граждан переведут на новую систему договоров в ЖКХ
Сантехников и электриков обяжут приходить по ночам
СМИ узнали, как в НАТО собрались «осложнять жизнь России»
«Пылесос северного неба»: СМИ о новейшем оружии РФ
64-летняя жена Макрона надела мини на встречу с Меланией Трамп
Екатерина Климова с семьей путешествуют по Иордании (фото)
Анисина простила Джигурду и показала округлившийся живот - СМИ
«Вызовут подмогу»: СМИ о встрече F-35 с Су-35
Для автовладельцев подготовили пересчет стоимости ОСАГО
Mega Track — большая мечта маленькой фирмы
Фоторепортажи
10110 лет со дня рождения Лоуренса Оливье
12Добро пожаловать в «Твин Пикс»
12Воспоминания Набережной Круазет
9Теракт в Манчестере
00:01 (мск), источник: Sputnik.by

Задания ЦТ приблизили к школьной программе

Министр образования Беларуси лично проверит задания централизованного тестирования на примере ЦТ по истории.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 27 мая — Sputnik. Из централизованного тестирования (ЦТ) убраны все не соответствующие школьной программе темы, рассказал в эфире телеканала «Беларусь 1» министр образования Беларуси Игорь Карпенко.

Разговоры о необходимости реформы ЦТ идут в Беларуси уже не первый год, а сейчас даже рассматривается возможность отказа от тестирования для ряда специальностей — в том числе творческих.

Читайте также
Карпенко об уроках с 9 утра: учителя и школы готовы

Уже в этом году в ЦТ будут некоторые изменения: задания тестирования приблизили к школьной программе.

«Я сам подключился к этому процессу как историк — взял тесты по истории Беларуси и с карандашом поработал над ними. Ставил целью не проверку своих зданий, а смотрел на задания и сравнивал с учебниками и школьными программами — можно ли там найти ответ на вопрос. Были некоторые недочеты. Мы убрали ссылки и задания со звездочкой из ЦТ», — рассказал Карпенко.

Министр добавил, что «предела совершенству нет».

«Мы договорились: если возникнет вопрос, что тестовое задание не соответствует учебной программе, то мы готовы через РИКЗ дать четкие разъяснения», — заверил министр.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Recast Moto Fest: как прошел байк-фестиваль
Сирийские власти требуют остановить действия коалиции
В Британии были подняты истребители для перехвата самолетов РФ
США направили авианосец в Тихий океан для сдерживания КНДР
Мелания Трамп выступила с публичной речью перед военными
Зюганов призвал КПРФ активизировать протесты на улице
Трамп заявил о согласии членов НАТО увеличить размер платежей
В США ушел из жизни певец и музыкант Грегг Оллман
Спорт
Венгер и «Арсенал»: кубковые легенды В фантастическом по красоте и драматизму финале «Арсенал» взял верх над «Челси»
Авто
Mercedes готовит новую модель EQ Mercedes-Benz продолжит делать шаги по развитию своего нового бренда EQ
Hi-Tech
Samsung Galaxy S9 и S9+: разработка идет полным ходом Появилась первая информация о будущем флагмане
Кино
Депп и еще 7 актеров — секс-символов, которые нас разочаровали 15–20 лет назад имена этих актеров прочно ассоциировались со словами вроде «магнетизм», «харизма» и «успех». Однако времена поменялись, и они вместе с ними, причем далеко не в лучшую сторону
Недвижимость
Петербургские коммуналки превратят в хостелы
Хочу продать квартиру – как узнать, сколько она стоит?
Названы лучшие для жизни районы Петербурга
Итальянцы построят в России дома по принципу «Лего»
Леди
Чем модные привычки кореянок отличаются от наших Кто вдохновляет современных корейцев, где купить платье, похожее на национальный костюм, а также какие тенденции популярны в Сеуле сейчас — в нашей статье
Дети
Стефания Маликова пожаловалась на испорченный последний звонок Дети знаменитостей попрощались со школой.
Все о ремонте
Частые ошибки, совершаемые при ремонте ванной комнаты
7 ошибок в оформлении загородного дома
Как самостоятельно сделать ремонт в санузле
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь