Задания ЦТ приблизили к школьной программе
Министр образования Беларуси лично проверит задания централизованного тестирования на примере ЦТ по истории.
Министр образования Беларуси лично проверит задания централизованного тестирования на примере ЦТ по истории.
МИНСК, 27 мая — Sputnik. Из централизованного тестирования (ЦТ) убраны все не соответствующие школьной программе темы, рассказал в эфире телеканала «Беларусь 1» министр образования Беларуси Игорь Карпенко.
Разговоры о необходимости реформы ЦТ идут в Беларуси уже не первый год, а сейчас даже рассматривается возможность отказа от тестирования для ряда специальностей — в том числе творческих.
Уже в этом году в ЦТ будут некоторые изменения: задания тестирования приблизили к школьной программе.
«Я сам подключился к этому процессу как историк — взял тесты по истории Беларуси и с карандашом поработал над ними. Ставил целью не проверку своих зданий, а смотрел на задания и сравнивал с учебниками и школьными программами — можно ли там найти ответ на вопрос. Были некоторые недочеты. Мы убрали ссылки и задания со звездочкой из ЦТ», — рассказал Карпенко.
Министр добавил, что «предела совершенству нет».
«Мы договорились: если возникнет вопрос, что тестовое задание не соответствует учебной программе, то мы готовы через РИКЗ дать четкие разъяснения», — заверил министр.