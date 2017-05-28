В России отмечают День пограничника

Вместе с тем, история отечественной пограничной охраны насчитывает не одно столетие. Первое упоминание о пограничной службе в русском государстве относится к 1360 году, когда митрополит всея Руси Алексий послал благословение «сторожам и станичникам», наблюдавшим за движением ордынцев. В 1512 году великий князь Василий Третий «утвердил землю заставами», а в 1754 году была создана пограничная таможенная охрана. Последняя крупная реорганизация дореволюционного периода произошла в 1893 году, когда Александр III образовал Отдельный корпус пограничной стражи, и она стала самостоятельным родом войск. 25 лет воссоздания границ Российские пограничники обеспечивают охрану более 60 тысяч километров границы, три четверти которой — морская (ее охраняет Береговая охрана). Самая длинная граница у России с Казахстаном — 7599 км, самая протяженная на море — в Арктике — 19 тысяч 724 км. Кроме того, пограничники обеспечивают работу на почти 400 пунктах пропуска. Ежедневно на службу выходят около 10 тысяч пограничных нарядов и до 60 кораблей и катеров. Каждый день задерживают до 15 нарушителей границы.

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Последние десятилетия концепция работы Погранслужбы изменилась — от «границы на замке» до работы по организации пропуска. Если в советский период за год границу пересекало порядка 2−2,5 млн человек, то в 1993 году через государственную границу РФ было пропущено более 35 млн человек и около 5 млн единиц транспорта. С 2005 года границу РФ ежегодно пересекают более 100 млн человек. Последние годы — от 130 до 150 млн в год. Пиковым стал 2012 год: 167 млн человек — больше всего населения страны. Каждый день в пунктах пропуска оформляются порядка 300 тысяч человек и 50 тысяч автомобилей. Если «классических» нарушителей, пытающихся нелегально перебраться через границу, за год не набирается и тысячи человек, то ежегодно пограничники задерживают на границе десятки тысяч граждан с недействительными документами и до 100 тысяч иностранцев, въезд которым в РФ не разрешен. Последние два года выросло число иностранцев, пытающихся нелегально мигрировать через РФ в Европу (в 2015 году — более 25 тысяч человек). Человек с собакой 25 мая пограничная кинология отметила 123 года своей истории. Первые служебные собаки появились на границе по циркуляру командира Отдельного корпуса пограничной стражи генерал-лейтенанта Александра Свиньина в 1894 году — через год после создания самой стражи. Но развитие прервала Первая мировая война и революция.