Из Вселенной исчезла звезда N6946-BH1

Исследователи, согласно поступающей информации, не знают точных причин, по которым небесное тело пропало из поля зрения. Наиболее вероятной гипотезой, объясняющей случившееся, является гравитационный коллапс — превращение N6946-BH1 в черную дыру. Ученые не предполагали такого варианта развития событий, они были уверены, что звезда взорвется как сверхновая.

N6946-BH1 располагалась на расстоянии 22 миллионов световых лет от Земли в спиральной галактике NGC 6946. Светило было в 25 раз тяжелее Солнца.