Самолет Элвиса Пресли продан на аукционе в США за $430 тысяч

Речь идет о воздушном судне Lockheed Jetstar 1962 года выпуска, которым владели музыкант и его отец Вернон Пресли. Дизайн внутреннего убранства самолета придумал сам «король рок-н-ролла»: его салон отделан деревом, а кресла имеют красную бархатную обивку.

Самолет свыше 35 лет находился у частного коллекционера, имя которого не раскрывается. Все эти годы воздушным судном не пользовались, с него также сняли двигатели. Оценочная стоимость лота составляла $3,5 млн, однако никто из покупателей не рискнул отдать за него такую сумму. Имя нового владельца самолета не сообщается.

Устроители аукциона отметили, что новый обладатель Lockheed Jetstar сможет отреставрировать его и использовать в качестве выставочного объекта.