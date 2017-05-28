МТЗ отметил день рождения тракторным балетом

Организаторы праздника подготовили для заводчан и зрителей масштабную развлекательную программу. Наибольший интерес вызвал тракторный балет. «Усатые» машины демонстрировали грацию и кружились в танце.

Необычное мероприятие собрало и детей, и взрослых. Публику развлекали аниматоры, музыканты и артисты ансамбля танца «Белая Русь».

Солнечный день и праздничная атмосфера никого не оставили в плохом настроении. Гости с удовольствием наблюдали за представлением и фотографировались с техникой производства МТЗ. А почувствовав голод, могли сразу же, на месте, подкрепиться горячим шашлыком.