Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Первый канал» оштрафуют за песню «Темная ночь» в шоу «Голос»
Участники "Поле чудес" рассказали, как шоу обманывает зрителей
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Максим Виторган забрал сына в Санкт-Петербург
Екатерина Климова с семьей путешествуют по Иордании (фото)
Хрущевки: история появления Самый крупный социальный проект в истории СССР. Во что это обошлось стране и кто рассчитывал параметры?
«Первый канал» оштрафуют за песню «Темная ночь» в шоу «Голос»
Николь Кидман не сдержала слез на премьере в Каннах
Жильцы первых 18 пятиэтажек отказались от расселения
Названы лучшие для жизни районы Петербурга
«2 самые лучшие в мире подлодки»: Трамп разболтал секрет США
США умеют вызывать аномальную жару в РФ – эксперт
64-летняя жена Макрона надела мини на встречу с Меланией Трамп
Екатерина Климова с семьей путешествуют по Иордании (фото)
"Я не конченый человек": Дана Борисова о своей реабилитации
Толкалина объяснила, почему была "никакой" женой
Штраф «за красный»: тип светофора не имеет значения
Lotus перейдет под контроль китайцев
Фоторепортажи
8«Суперлюди» Японии
10Последний звонок-2017 в России
9Теракт в Манчестере
11«Мисс США-2017» стала сотрудница комиссии по ядерному регулированию
12:20 (мск), источник: Sputnik.by

МТЗ отметил день рождения тракторным балетом

Минский тракторный завод решил необычно отметить свой 71-й день рождения и пригласить на праздник минчан и гостей столицы.

Источник: Sputnik.by

Организаторы праздника подготовили для заводчан и зрителей масштабную развлекательную программу. Наибольший интерес вызвал тракторный балет. «Усатые» машины демонстрировали грацию и кружились в танце.

Читайте также
Министерство внутренних дел занялось физподготовкой сотрудников

Необычное мероприятие собрало и детей, и взрослых. Публику развлекали аниматоры, музыканты и артисты ансамбля танца «Белая Русь».

Солнечный день и праздничная атмосфера никого не оставили в плохом настроении. Гости с удовольствием наблюдали за представлением и фотографировались с техникой производства МТЗ. А почувствовав голод, могли сразу же, на месте, подкрепиться горячим шашлыком.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Recast Moto Fest: как прошел байк-фестиваль
КНДР испытала новую систему ПВО
Китай осудил позицию лидеров стран G7 по спорным территориям
СМИ узнали о намерении Трампа выйти из Парижского соглашения
Россиянка победила в Бриллиантовой лиге под нейтральным флагом
Число жертв стихии на Шри-Ланке увеличилось до 146 человек
Друг манчестерского террориста назвал причины его радикализации
Авиалайнер XXI века: в чем секрет российского самолета МС-21
Спорт
Венгер и «Арсенал»: кубковые легенды В фантастическом по красоте и драматизму финале «Арсенал» взял верх над «Челси»
Авто
Mercedes готовит новую модель EQ Mercedes-Benz продолжит делать шаги по развитию своего нового бренда EQ
Hi-Tech
Samsung Galaxy S9 и S9+: разработка идет полным ходом Появилась первая информация о будущем флагмане
Кино
Депп и еще 7 актеров — секс-символов, которые нас разочаровали 15–20 лет назад имена этих актеров прочно ассоциировались со словами вроде «магнетизм», «харизма» и «успех». Однако времена поменялись, и они вместе с ними, причем далеко не в лучшую сторону
Недвижимость
Петербургские коммуналки превратят в хостелы
Хочу продать квартиру – как узнать, сколько она стоит?
Названы лучшие для жизни районы Петербурга
Итальянцы построят в России дома по принципу «Лего»
Леди
Чем модные привычки кореянок отличаются от наших Кто вдохновляет современных корейцев, где купить платье, похожее на национальный костюм, а также какие тенденции популярны в Сеуле сейчас — в нашей статье
Дети
Стефания Маликова пожаловалась на испорченный последний звонок Дети знаменитостей попрощались со школой.
Все о ремонте
6 идей размещения стиральной машинки в интерьере
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Как изменить интерьер при помощи света: советы профи
Маленькая квартира: 10 ярких примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь