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07:07 (мск), источник: PrimaMedia.ru

День пограничника в Приморье встретили торжественным построением и цветами

Во Владивостоке возложили цветы к памятнику пограничникам, погибшим при защите рубежей Отечества.

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фотографии
22
фотографии
22
фотографии

Владивосток, 28 мая, PrimaMedia.

Торжественное построение, возложение венков и цветов к памятнику пограничникам, погибшим при защите рубежей Отечества, состоялось во Владивостоке 26 мая. Мероприятие было приурочено ко Дню пограничника, который отмечается 28 мая, сообщает ИА PrimaMedia.

Справка: День пограничника празднуют 28 мая. В этот день в 1918 году декретом Совета народных комиссаров (СНК) учреждена пограничная охрана границы РСФСР. Тогда же было создано Главное управление пограничной охраны. День пограничника СССР установлен в 1958 году. В современной России День пограничника — 28 мая — установлен указом президента РФ от 23 мая 1994 года «в целях возрождения исторических традиций России и ее пограничных войск».

Российская Федерация имеет самые протяженные границы в мире и граничит с 18 странами. Никакое другое государство не имеет такого количества стран-соседей. Пограничное сотрудничество установлено и закреплено договорными документами с тридцатью двумя зарубежными государствами. Ежедневно на охрану государственной границы выходит более 11 тысяч пограннарядов, десятки кораблей и катеров.

Без преувеличения можно сказать, что история данного рода войск исчисляется сотнями лет — с момента возникновения первых централизованных пограничных застав. Например, в Древней Руси для защиты от набегов кочевников и охраны ее рубежей использовались оборонительные сооружения — валы и засечная черта. Они возводились вдоль границ русских территорий. Для присмотра за ними создавалась засечная стража. Засечная стража — первое упоминание о пограничной службе.

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