Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Николь Кидман не сдержала слез на премьере в Каннах
Участники "Поле чудес" рассказали, как шоу обманывает зрителей
В Кремле рассказали о позиции Путина по украинской проблеме
Стефания Маликова пожаловалась на испорченный последний звонок
64-летняя жена Макрона надела мини на встречу с Меланией Трамп
Как советский фарфор и чужие фото «вдохновляют» художниковВ США разгорается скандал вокруг новой скульптуры одного из самых высокооплачиваемых художников современности
Представитель Бузовой опроверг слухи о ее уходе из «Дома 2»
Фильм Сергея Лозницы освистали в Каннах
Жильцы первых 18 пятиэтажек отказались от расселения
Названы лучшие для жизни районы Петербурга
СМИ узнали, как в НАТО собрались «осложнять жизнь России»
«Пылесос северного неба»: СМИ о новейшем оружии РФ
64-летняя жена Макрона надела мини на встречу с Меланией Трамп
Екатерина Климова с семьей путешествуют по Иордании (фото)
Анисина простила Джигурду и показала округлившийся живот - СМИ
«Вызовут подмогу»: СМИ о встрече F-35 с Су-35
Штраф «за красный»: тип светофора не имеет значения
Lotus перейдет под контроль китайцев
Фоторепортажи
11«Мисс США-2017» стала сотрудница комиссии по ядерному регулированию
10Последний звонок-2017 в России
10В тени красоты
14События недели в фотографиях
07:21 (мск), источник: AmurMedia.ru

Кончаловский в Хабаровске: о нецензурщине в кино и талантах Тома Круза

В краевом театре музыкальной комедии известный режиссер рассказал о своем видении картины мира и ответил на вопросы зрителей.

Хабаровск, 28 мая, AmurMedia.

В Хабаровском театре музыкальной комедии состоялся творческий вечер известного российского режиссера, сценариста и общественного деятеля Андрея Кончаловского. Мэтр российской кинематографии рассказал о своей работе в театре и кино, об актерах неактерского происхождения и колоритности мата в кино. А поклонники его творчества смогли задать вопросы об американском кино, о личной жизни, о секретах активного долголетия. В числе зрителей был и корреспондент ИА AmurMedia.

Надо отметить, что встреча с Андреем Кончаловским, почтившим наш город своим присутствием, была знаменательной по нескольким причинам.

С одной стороны, не каждый день приходится встречаться с человеком, ставшим свидетелем многих знаменательных событий в жизни страны. В этом году Андрею Кончаловскому исполнится уже 80 лет. В Википедии его имя и профессиональная принадлежность упоминаются не иначе, как с приставкой «советско-российский».

С другой, несмотря на тяжесть лет, известный режиссер не только хорошо выглядит, но и весьма бодр и жив умом. И эту тему не обошли своим вниманием ни журналисты на пресс-конференции перед встречей режиссера со зрителями, ни сами зрители. Как будто всем хотелось получить от Кончаловского секрет его долголетия.

Не могли зрители обойти вниманием и личную жизнь режиссера. Пожалуй, его можно отнести к числу рекордсменов-многоженцев. Шесть браков, пять разводов!

Небезынтересен и период жизни и работы Андрея Кончаловского, уезжавшего в США, чтобы найти свое место в Голливуде. А спустя 10 лет вернувшегося жить и работать в Россию. Жизнь за океаном все еще представляет интерес для россиян, особенно когда возвращенцы — успешные и талантливые люди.

Обо всем этом зрители и журналисты просили рассказать Кончаловского на встрече. И он рассказывал, но, увы, возможно, не так, как бы хотелось хабаровчанам: коротко и с юмором.

Например, на вопрос о многоженстве Кончаловский сказал, что, конечно, ему было тяжело.

— Сначала влюбляешься, а потом думаешь, как избавиться!, — то ли в шутку, то ли всерьез ответил режиссер.

По поводу американского кино, режиссер высказался не однозначно.

— Это не шаг назад или вперед, это шаг вниз! — уверенно заявил Андрей Кончаловский.

Касаясь в своем монологе темы американского кино, Кончаловский сказал, что мы, к сожалению, вырастили уже несколько поколений поклонников американского кино и образа жизни. Но актеры, изображающие что-то в их фильмах, как правило, не актеры в полном смысле этого слова. Если, например, Тома Круза поставить на сцену театра и попросить его сыграть Гамлета или короля Лира, то сразу станет понятно, что Круз только и умеет, что бегать и стрелять. На вопрос одного из зрителей, как Кончаловский относится к творчеству этого актера, режиссер ответил:

— Смотрю по ночам все фильмы!

Причину многих несуразностей в общественной жизни и событий в стране именитый гость нашего города видит, прежде всего в том, что люди перестают читать и злоупотребляют современными технологиями. В результате, память не работает, осмысление не работает….

Нет, Кончаловский вовсе не советует выбросить технологии из жизни. Но тем же детям давать гаджеты рекомендует либо за хорошие отметки, либо очень редко.

— Ведь селфи никогда не заменит дружеское рукопожатие и не оставит в памяти теплый след, — пояснил режиссер.

На каждого зрителя в выступлении Кончаловского нашлась тема. Кому-то интересно было послушать о том, как в Италии он ставил «Укрощение строптивой» на итальянском языке. О включении в спектакль выдуманного персонажа курицы, приснившейся строптивой жене, когда ей долго не давали есть. Зрителям был показа отрывок. Актеры говорили на итальянском языке, однако, изобразительность была настолько высока, что и без перевода было понятно происходящее во всем его комизме.

Для любителей и поклонников многогранности русского языка было интересно послушать об опыте использования ненормативной лексики в кино. По мнению Кончаловского, мат в определенных дозах и ситуациях очень уместен.

— Например, если мужик, ремонтирующий крышу, уронит на землю молоток и выругается, то это нормально. Он же эмоции таким образом выразил, показал всю силу своего огорчения. А вот попытка рассказать о чем-либо с помощью матов — это уже не эстетично, — выразил свое мнение Андрей Кончаловский.

В качестве доказательства привел отрывки из двух своих фильмов, оба посвящены простой деревенской жизни.

Что касается внешнего вида и самочувствия, отвечая на вопросы зрителей, Андрей Кончаловский сказал: «Я ни с кем не спорю!». как избавиться!,&— сказали ему в ответ.

— Ну, раз невозможно, значит, невозможно, — ответил Андрей.

Все рассмеялись, услышав такой неожиданный рецепт эликсира жизни.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Пока вы спали: улетевшая в метро машина, тоннель в Крым и смерть старейшей актрисы
Сирийские власти требуют остановить действия коалиции
В Британии были подняты истребители для перехвата самолетов РФ
КНДР испытала управляемую систему ПВО нового типа
Макрон назвал рукопожатие Трампа «моментом истины»
Зюганов призвал КПРФ активизировать протесты на улице
Россиянка победила в Бриллиантовой лиге под нейтральным флагом
В США ушел из жизни певец и музыкант Грегг Оллман
Спорт
Венгер и «Арсенал»: кубковые легенды В фантастическом по красоте и драматизму финале «Арсенал» взял верх над «Челси»
Авто
Mercedes готовит новую модель EQ Mercedes-Benz продолжит делать шаги по развитию своего нового бренда EQ
Hi-Tech
Samsung Galaxy S9 и S9+: разработка идет полным ходом Появилась первая информация о будущем флагмане
Кино
Депп и еще 7 актеров — секс-символов, которые нас разочаровали 15–20 лет назад имена этих актеров прочно ассоциировались со словами вроде «магнетизм», «харизма» и «успех». Однако времена поменялись, и они вместе с ними, причем далеко не в лучшую сторону
Недвижимость
Петербургские коммуналки превратят в хостелы
Хочу продать квартиру – как узнать, сколько она стоит?
Названы лучшие для жизни районы Петербурга
Итальянцы построят в России дома по принципу «Лего»
Леди
Чем модные привычки кореянок отличаются от наших Кто вдохновляет современных корейцев, где купить платье, похожее на национальный костюм, а также какие тенденции популярны в Сеуле сейчас — в нашей статье
Дети
Стефания Маликова пожаловалась на испорченный последний звонок Дети знаменитостей попрощались со школой.
Все о ремонте
Частые ошибки, совершаемые при ремонте ванной комнаты
7 ошибок в оформлении загородного дома
Как самостоятельно сделать ремонт в санузле
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь