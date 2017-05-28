Кончаловский в Хабаровске: о нецензурщине в кино и талантах Тома Круза
В краевом театре музыкальной комедии известный режиссер рассказал о своем видении картины мира и ответил на вопросы зрителей.
В краевом театре музыкальной комедии известный режиссер рассказал о своем видении картины мира и ответил на вопросы зрителей.
Хабаровск, 28 мая, AmurMedia.
В Хабаровском театре музыкальной комедии состоялся творческий вечер известного российского режиссера, сценариста и общественного деятеля Андрея Кончаловского. Мэтр российской кинематографии рассказал о своей работе в театре и кино, об актерах неактерского происхождения и колоритности мата в кино. А поклонники его творчества смогли задать вопросы об американском кино, о личной жизни, о секретах активного долголетия. В числе зрителей был и корреспондент ИА AmurMedia.
Надо отметить, что встреча с Андреем Кончаловским, почтившим наш город своим присутствием, была знаменательной по нескольким причинам.
С одной стороны, не каждый день приходится встречаться с человеком, ставшим свидетелем многих знаменательных событий в жизни страны. В этом году Андрею Кончаловскому исполнится уже 80 лет. В Википедии его имя и профессиональная принадлежность упоминаются не иначе, как с приставкой «советско-российский».
С другой, несмотря на тяжесть лет, известный режиссер не только хорошо выглядит, но и весьма бодр и жив умом. И эту тему не обошли своим вниманием ни журналисты на
Не могли зрители обойти вниманием и личную жизнь режиссера. Пожалуй, его можно отнести к числу
Небезынтересен и период жизни и работы Андрея Кончаловского, уезжавшего в США, чтобы найти свое место в Голливуде. А спустя 10 лет вернувшегося жить и работать в Россию. Жизнь за океаном все еще представляет интерес для россиян, особенно когда возвращенцы — успешные и талантливые люди.
Обо всем этом зрители и журналисты просили рассказать Кончаловского на встрече. И он рассказывал, но, увы, возможно, не так, как бы хотелось хабаровчанам: коротко и с юмором.
Например, на вопрос о многоженстве Кончаловский сказал, что, конечно, ему было тяжело.
— Сначала влюбляешься, а потом думаешь, как избавиться!, — то ли в шутку, то ли всерьез ответил режиссер.
По поводу американского кино, режиссер высказался не однозначно.
— Это не шаг назад или вперед, это шаг вниз! — уверенно заявил Андрей Кончаловский.
Касаясь в своем монологе темы американского кино, Кончаловский сказал, что мы, к сожалению, вырастили уже несколько поколений поклонников американского кино и образа жизни. Но актеры, изображающие
— Смотрю по ночам все фильмы!
Причину многих несуразностей в общественной жизни и событий в стране именитый гость нашего города видит, прежде всего в том, что люди перестают читать и злоупотребляют современными технологиями. В результате, память не работает, осмысление не работает….
Нет, Кончаловский вовсе не советует выбросить технологии из жизни. Но тем же детям давать гаджеты рекомендует либо за хорошие отметки, либо очень редко.
— Ведь селфи никогда не заменит дружеское рукопожатие и не оставит в памяти теплый след, — пояснил режиссер.
На каждого зрителя в выступлении Кончаловского нашлась тема.
Для любителей и поклонников многогранности русского языка было интересно послушать об опыте использования ненормативной лексики в кино. По мнению Кончаловского, мат в определенных дозах и ситуациях очень уместен.
— Например, если мужик, ремонтирующий крышу, уронит на землю молоток и выругается, то это нормально. Он же эмоции таким образом выразил, показал всю силу своего огорчения. А вот попытка рассказать о
В качестве доказательства привел отрывки из двух своих фильмов, оба посвящены простой деревенской жизни.
Что касается внешнего вида и самочувствия, отвечая на вопросы зрителей, Андрей Кончаловский сказал: «Я ни с кем не спорю!». как избавиться!,&— сказали ему в ответ.
— Ну, раз невозможно, значит, невозможно, — ответил Андрей.
Все рассмеялись, услышав такой неожиданный рецепт эликсира жизни.