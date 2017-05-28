Кончаловский в Хабаровске: о нецензурщине в кино и талантах Тома Круза

Хабаровск, 28 мая, AmurMedia.

В Хабаровском театре музыкальной комедии состоялся творческий вечер известного российского режиссера, сценариста и общественного деятеля Андрея Кончаловского. Мэтр российской кинематографии рассказал о своей работе в театре и кино, об актерах неактерского происхождения и колоритности мата в кино. А поклонники его творчества смогли задать вопросы об американском кино, о личной жизни, о секретах активного долголетия. В числе зрителей был и корреспондент ИА AmurMedia.

Надо отметить, что встреча с Андреем Кончаловским, почтившим наш город своим присутствием, была знаменательной по нескольким причинам.

С одной стороны, не каждый день приходится встречаться с человеком, ставшим свидетелем многих знаменательных событий в жизни страны. В этом году Андрею Кончаловскому исполнится уже 80 лет. В Википедии его имя и профессиональная принадлежность упоминаются не иначе, как с приставкой «советско-российский».

С другой, несмотря на тяжесть лет, известный режиссер не только хорошо выглядит, но и весьма бодр и жив умом. И эту тему не обошли своим вниманием ни журналисты на пресс-конференции перед встречей режиссера со зрителями, ни сами зрители. Как будто всем хотелось получить от Кончаловского секрет его долголетия.

Не могли зрители обойти вниманием и личную жизнь режиссера. Пожалуй, его можно отнести к числу рекордсменов-многоженцев. Шесть браков, пять разводов!

Небезынтересен и период жизни и работы Андрея Кончаловского, уезжавшего в США, чтобы найти свое место в Голливуде. А спустя 10 лет вернувшегося жить и работать в Россию. Жизнь за океаном все еще представляет интерес для россиян, особенно когда возвращенцы — успешные и талантливые люди.

Обо всем этом зрители и журналисты просили рассказать Кончаловского на встрече. И он рассказывал, но, увы, возможно, не так, как бы хотелось хабаровчанам: коротко и с юмором.

Например, на вопрос о многоженстве Кончаловский сказал, что, конечно, ему было тяжело.

— Сначала влюбляешься, а потом думаешь, как избавиться!, — то ли в шутку, то ли всерьез ответил режиссер.

По поводу американского кино, режиссер высказался не однозначно.

— Это не шаг назад или вперед, это шаг вниз! — уверенно заявил Андрей Кончаловский.

Касаясь в своем монологе темы американского кино, Кончаловский сказал, что мы, к сожалению, вырастили уже несколько поколений поклонников американского кино и образа жизни. Но актеры, изображающие что-то в их фильмах, как правило, не актеры в полном смысле этого слова. Если, например, Тома Круза поставить на сцену театра и попросить его сыграть Гамлета или короля Лира, то сразу станет понятно, что Круз только и умеет, что бегать и стрелять. На вопрос одного из зрителей, как Кончаловский относится к творчеству этого актера, режиссер ответил:

— Смотрю по ночам все фильмы!

Причину многих несуразностей в общественной жизни и событий в стране именитый гость нашего города видит, прежде всего в том, что люди перестают читать и злоупотребляют современными технологиями. В результате, память не работает, осмысление не работает….

Нет, Кончаловский вовсе не советует выбросить технологии из жизни. Но тем же детям давать гаджеты рекомендует либо за хорошие отметки, либо очень редко.

— Ведь селфи никогда не заменит дружеское рукопожатие и не оставит в памяти теплый след, — пояснил режиссер.

На каждого зрителя в выступлении Кончаловского нашлась тема. Кому-то интересно было послушать о том, как в Италии он ставил «Укрощение строптивой» на итальянском языке. О включении в спектакль выдуманного персонажа курицы, приснившейся строптивой жене, когда ей долго не давали есть. Зрителям был показа отрывок. Актеры говорили на итальянском языке, однако, изобразительность была настолько высока, что и без перевода было понятно происходящее во всем его комизме.

Для любителей и поклонников многогранности русского языка было интересно послушать об опыте использования ненормативной лексики в кино. По мнению Кончаловского, мат в определенных дозах и ситуациях очень уместен.

— Например, если мужик, ремонтирующий крышу, уронит на землю молоток и выругается, то это нормально. Он же эмоции таким образом выразил, показал всю силу своего огорчения. А вот попытка рассказать о чем-либо с помощью матов — это уже не эстетично, — выразил свое мнение Андрей Кончаловский.

В качестве доказательства привел отрывки из двух своих фильмов, оба посвящены простой деревенской жизни.

Что касается внешнего вида и самочувствия, отвечая на вопросы зрителей, Андрей Кончаловский сказал: «Я ни с кем не спорю!». как избавиться!,&— сказали ему в ответ.

— Ну, раз невозможно, значит, невозможно, — ответил Андрей.

Все рассмеялись, услышав такой неожиданный рецепт эликсира жизни.