Том Круз снимется в продолжении фильма Top Gun

Актер сделал заявление в Австралии на презентации своего нового фильма «Мумия», который представлял вместе с Расселом Кроу и Софией Бутеллой.

Среди кандидатов на пост режиссера «Лучшего стрелка-2» фигурирует Джозеф Косински, с которым Круз работал над научно-фантастическим фильмом «Обливион».

В оригинальном фильме Круз сыграл роль дерзкого молодого пилота с позывным Мэверик. Его соперника изобразил Вэл Килмер, который, по слухам, тоже может сняться в продолжении.

Вторую часть спродюсирует Джерри Брукхаймер и Дэвид Эллисон.