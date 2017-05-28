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02:52 (мск), источник: Интерфакс

Том Круз снимется в продолжении фильма Top Gun

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU — Том Круз подтвердил намерения сняться во второй части фильма «Лучший стрелок» (Top Gun) 1986 года, сообщило в воскресенье агентство «Синьхуа».

Источник: AP 2017

Актер сделал заявление в Австралии на презентации своего нового фильма «Мумия», который представлял вместе с Расселом Кроу и Софией Бутеллой.

Среди кандидатов на пост режиссера «Лучшего стрелка-2» фигурирует Джозеф Косински, с которым Круз работал над научно-фантастическим фильмом «Обливион».

В оригинальном фильме Круз сыграл роль дерзкого молодого пилота с позывным Мэверик. Его соперника изобразил Вэл Килмер, который, по слухам, тоже может сняться в продолжении.

Вторую часть спродюсирует Джерри Брукхаймер и Дэвид Эллисон.

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