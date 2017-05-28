Спасатели обеспечат безопасность на фестивале «Амурские волны» в Хабаровске

Хабаровск, 28 мая, AmurMedia.

Пожарные и спасатели будут обеспечивать безопасность в местах проведения мероприятий фестиваля «Амурские волны» в Хабаровске. Всего для этих целей была сформирована группа из 75 человек, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Международный военно-музыкальный фестиваль «Амурские волны» стал одним из ярких событий в жизни города Хабаровска. В этом году он пройдет с 25 мая по 2 июня. Для участия в нём, в краевую столицу приехали военные оркестры из разных стран и городов России. Чтобы не допустить возгораний и других чрезвычайных ситуаций, сотрудники МЧС России провели ряд предупредительных мероприятий.

Заблаговременно на объектах проживания делегаций, а также в местах проведения концертных выступлений были проведены профилактические беседы с руководством и персоналом, уточнены алгоритмы действий на случай возможного возгорания и организации эвакуации людей. В пожарно-спасательных частях также отработаны планы выездов.