Спасатели обеспечат безопасность на фестивале «Амурские волны» в Хабаровске
Всего сформирована группировка из 75 человек и 20 единиц техники.
Всего сформирована группировка из 75 человек и 20 единиц техники.
Хабаровск, 28 мая, AmurMedia.
Пожарные и спасатели будут обеспечивать безопасность в местах проведения мероприятий фестиваля «Амурские волны» в Хабаровске. Всего для этих целей была сформирована группа из 75 человек, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на
Международный
Заблаговременно на объектах проживания делегаций, а также в местах проведения концертных выступлений были проведены профилактические беседы с руководством и персоналом, уточнены алгоритмы действий на случай возможного возгорания и организации эвакуации людей. В
Вместе с тем в целях обеспечения пожарной безопасности во время проводимых мероприятий на площадях города и