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07:24 (мск), источник: PrimaMedia.ru

К владивостокскому паруснику «Надежда» приставили охрану на пути через Аденский залив

Сопровождать УПС будет исследовательское судно «Адмирал Владимирский» со штатной группой антитеррора на борту.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 28 мая, PrimaMedia.

Океанографическое исследовательское судно ВМФ России «Адмирал Владимирский» приступило к сопровождению через потенциально опасные районы Аденского залива учебного парусного судна (УПС) «Надежда» (порт приписки — Владивосток). Как сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу министерства обороны, на борту «Адмирала Владимирского» находится группа антитеррора.

«Встреча ОИС “Адмирал Владимирский” и парусника “Надежда” состоялась вечером 25 мая в 20.00 в назначенной точке в южной части Красного моря. ОИС “Адмирал Владимирский”, на борту которого находится штатная группа антитеррора из состава морских пехотинцев ВМФ, сопроводит парусник “Надежда” через Баб-Эль-Мадебский пролив, Аденский залив к острову Сокотра в Индийском океане», — говорится в сообщении.

Планируется, что оба судна прибудут к острову Сокотра 30 мая. Напомним, что на борту «надежды» находятся курсанты Морского государственного университета им. Адмирала Невельского на борту.

«Надежда» — учебный трёхмачтовый корабль (судно с полным парусным вооружением). В настоящее время принадлежит Федеральному государственному унитарному предприятию Дальневосточного бассейного филиала «РОСМОРПОРТ».

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