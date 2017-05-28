К владивостокскому паруснику «Надежда» приставили охрану на пути через Аденский залив
Сопровождать УПС будет исследовательское судно «Адмирал Владимирский» со штатной группой антитеррора на борту.
Сопровождать УПС будет исследовательское судно «Адмирал Владимирский» со штатной группой антитеррора на борту.
Владивосток, 28 мая, PrimaMedia.
Океанографическое исследовательское судно ВМФ России «Адмирал Владимирский» приступило к сопровождению через потенциально опасные районы Аденского залива учебного парусного судна (УПС) «Надежда» (порт приписки — Владивосток). Как сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на
«Встреча ОИС “Адмирал Владимирский” и парусника “Надежда” состоялась вечером 25 мая в 20.00 в назначенной точке в южной части Красного моря. ОИС “Адмирал Владимирский”, на борту которого находится штатная группа антитеррора из состава морских пехотинцев ВМФ, сопроводит парусник “Надежда” через
Планируется, что оба судна прибудут к острову Сокотра 30 мая. Напомним, что на борту «надежды» находятся курсанты Морского государственного университета им. Адмирала Невельского на борту.
«Надежда» — учебный трёхмачтовый корабль (судно с полным парусным вооружением). В настоящее время принадлежит Федеральному государственному унитарному предприятию Дальневосточного бассейного филиала «РОСМОРПОРТ».