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07:27 (мск), источник: Губерния онлайн

Сильнейшие гонщики Дальнего Востока дрифтуют в Хабаровске

В заездах принимают участие 13 пилотов.

В субботу, 27 мая, на парковке арены «Ерофей» при поддержке радиостанции Mix FM начался второй этап соревнований Российской дрифт-серии. Участниками заездов стали 13 пилотов из трех городов: Хабаровска, Владивостока и Благовещенска, сообщает портал «Губерния».

В первый день состоялись одиночные заезды «Тансо». Лучший результат показал гонщик из Владивостока Константин Авшаров, на втором месте оказался еще один приморский гонщик — Алексей Линьков, а замкнул тройку лидеров хабаровчанин Егор Шумилкин.

Парные заезды пройдут на парковке арены «Ерофей» в воскресенье, начало в 14:00.

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Сильнейшие гонщики Дальнего Востока дрифтуют в Хабаровске
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