Сильнейшие гонщики Дальнего Востока дрифтуют в Хабаровске

В субботу, 27 мая, на парковке арены «Ерофей» при поддержке радиостанции Mix FM начался второй этап соревнований Российской дрифт-серии. Участниками заездов стали 13 пилотов из трех городов: Хабаровска, Владивостока и Благовещенска, сообщает портал «Губерния».

В первый день состоялись одиночные заезды «Тансо». Лучший результат показал гонщик из Владивостока Константин Авшаров, на втором месте оказался еще один приморский гонщик — Алексей Линьков, а замкнул тройку лидеров хабаровчанин Егор Шумилкин.

Парные заезды пройдут на парковке арены «Ерофей» в воскресенье, начало в 14:00.