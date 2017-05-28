Фестиваль креатива и увлечений «Весенний день» с размахом прошел в Хабаровске

Как говорят организаторы, «Весенний День» — это интерактивная выставка творческих и кулинарных достижений жителей и компаний краевой столицы, площадка для проведения различных полезных лекций и мастер-классов. «Весенний День» объединил творческих предпринимателей и людей с уникальными хобби. Посетившие фестиваль под открытым небом принимали участие в различных мастер-классах, дегустациях, играли в настольные и компьютерные игры, обсуждали прочитанные книги, смотрели фильмы на «Закрытом показе», участвовали в розыгрышах, а также приобретали эксклюзивную сувенирную хэнд-мейд продукцию. Здесь были представлены проекты, создающие по-настоящему штучный товар, у каждого из которого есть своя история, своё настроение, свой шарм и стиль. На главной сцене фестиваля выступили квартет «Триумф» и группа Up’рель. А для детей организаторы возвели настоящий сказочный шатер, в котором можно было найти себе занятие на любой вкус. А наиболее удачливые выиграли вкусные призы и сертификаты от спонсоров фестиваля, сообщает корр. ИА AmurMedia.