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07:35 (мск), источник: AmurMedia.ru

Фестиваль креатива и увлечений «Весенний день» с размахом прошел в Хабаровске

Хабаровск, 28 мая, AmurMedia.

Вчера в Хабаровске с 10 до 9 вечера на территории парковочной зоны «Магазинов Радости» состоялся фестиваль увлечений «Весенний день», который, несмотря на палящее солнце, посетили тысячи горожан.

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Как говорят организаторы, «Весенний День» — это интерактивная выставка творческих и кулинарных достижений жителей и компаний краевой столицы, площадка для проведения различных полезных лекций и мастер-классов. «Весенний День» объединил творческих предпринимателей и людей с уникальными хобби. Посетившие фестиваль под открытым небом принимали участие в различных мастер-классах, дегустациях, играли в настольные и компьютерные игры, обсуждали прочитанные книги, смотрели фильмы на «Закрытом показе», участвовали в розыгрышах, а также приобретали эксклюзивную сувенирную хэнд-мейд продукцию. Здесь были представлены проекты, создающие по-настоящему штучный товар, у каждого из которого есть своя история, своё настроение, свой шарм и стиль. На главной сцене фестиваля выступили квартет «Триумф» и группа Up’рель. А для детей организаторы возвели настоящий сказочный шатер, в котором можно было найти себе занятие на любой вкус. А наиболее удачливые выиграли вкусные призы и сертификаты от спонсоров фестиваля, сообщает корр. ИА AmurMedia.

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