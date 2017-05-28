Праздничный фейерверк осветил небо над Хабаровском

По старой традиции, светопредставление проходило на набережной Амура, в 22.00. Фейерверк запускался с баржи на небольшую высоту. С берега реки он был отлично виден. А вот в других уголках города жители могли только его услышать.

Как выглядел праздничное светопреставление — в фоторепортаже ИА AmurMedia.