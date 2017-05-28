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07:36 (мск), источник: AmurMedia.ru

Праздничный фейерверк осветил небо над Хабаровском

Хабаровск, 28 мая, AmurMedia.

Праздничный фейерверк, посвященный Дню города, прогремел над Хабаровском.

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13
фотографий
13
фотографий

По старой традиции, светопредставление проходило на набережной Амура, в 22.00. Фейерверк запускался с баржи на небольшую высоту. С берега реки он был отлично виден. А вот в других уголках города жители могли только его услышать.

Как выглядел праздничное светопреставление — в фоторепортаже ИА AmurMedia.

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