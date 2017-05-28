Праздничный фейерверк осветил небо над Хабаровском
Хабаровск, 28 мая, AmurMedia.
Праздничный фейерверк, посвященный Дню города, прогремел над Хабаровском.
Хабаровск, 28 мая, AmurMedia.
Праздничный фейерверк, посвященный Дню города, прогремел над Хабаровском.
По старой традиции, светопредставление проходило на набережной Амура, в 22.00. Фейерверк запускался с баржи на небольшую высоту. С берега реки он был отлично виден. А вот в других уголках города жители могли только его услышать.
Как выглядел праздничное светопреставление — в фоторепортаже ИА AmurMedia.