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07:45 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Самолет МС-21 получил разрешение на первый полет в Иркутске

Дебютный полет магистрального самолета может состояться уже в самое ближайшее время.

Источник: IrkutskMedia.ru

Самолет МС-21−300 получил разрешение на первый испытательный полет в Иркутске. Он может состоятся уже в ближайшее время. Ранее вице-премьер Дмитрий Рогозин заявлял, что первый испытательный полет запланирован до конца весны 2017 года. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Первый летный экземпляр новейшего российского узкофюзеляжного самолета МС-21−300 (заводской номер 001), собран на Иркутском авиазаводе, об этом пишет газета «Известия». Главное разрешение на полет получено. Эту информацию подтвердили в корпорации «Иркут».

«Методический совет, принимающий решение о разрешении первого полета, пройден , — сообщил представитель «Иркута».

По действующим в авиастроительной отрасли правилам после положительного решения методического совета окончательное решение о конкретном времени выполнения первого испытательного полета принимают главный конструктор и экипаж самолета. Это решение зависит от ряда факторов, при этом одним из определяющих является прогноз погодных условий на момент планируемого полета.

В ближайшие дни метеоусловия в Иркутске носят переменчивый характер. При этом наибольшую опасность представляют сильные ветра. Как правило, во время первого полета новый самолет не совершает никаких резких маневров, а само время полета составляет от 30 минут до часа.

В ходе полета оцениваются летно-технические характеристики самолета, прежде всего устойчивость и управляемость на всех этапах полета, а также проверяется работа силовой установки, систем и бортового оборудования. Для этого на борту создаваемых современных самолетов размещается контрольно-измерительное оборудование, позволяющее снимать несколько тысяч параметров, как цифровых, так и тензометрических. Телеметрическая аппаратура позволяет передавать получаемую информацию с борта самолета в режиме реального времени на землю. Это значительно ускоряет процесс обработки информации и в конечном итоге позволит сократить время испытаний.

Напомним, МС-21 (магистральный самолет 21 века) — российский проект семейства ближне— и среднемагистральных реактивных пассажирских узкофюзеляжных самолетов. Он рассчитан на осуществление полетов на расстояния порядка 6 тысяч км и создается в качестве замены лайнерам Ту-154 и Ту-204/214, а также самолетам зарубежного производства Airbus А320, Boeing 737 и другим. Сборка опытного экземпляра МС-21−300, оснащенного двигателями Pratt & Whitney, завешена на Иркутском авиазаводе 6 июня 2016 года. Полностью собранный МС-21 представили спустя 2 дня. В церемонии выкатки из ангара нового среднемагистрального пассажирского самолета принял участие премьер-министр страны Дмитрий Медведев. Летные испытания опытного экземпляра, первоначально намеченные на второй квартал 2016 года, были перенесены на 2017-й. Получение российского сертификата типа и первая поставка заказчику самолетов МС-21−300 запланированы на конец 2018 года.

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