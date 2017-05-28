Самолет МС-21 получил разрешение на первый полет в Иркутске

Самолет МС-21−300 получил разрешение на первый испытательный полет в Иркутске. Он может состоятся уже в ближайшее время. Ранее вице-премьер Дмитрий Рогозин заявлял, что первый испытательный полет запланирован до конца весны 2017 года. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Первый летный экземпляр новейшего российского узкофюзеляжного самолета МС-21−300 (заводской номер 001), собран на Иркутском авиазаводе, об этом пишет газета «Известия». Главное разрешение на полет получено. Эту информацию подтвердили в корпорации «Иркут».

«Методический совет, принимающий решение о разрешении первого полета, пройден , — сообщил представитель «Иркута».

По действующим в авиастроительной отрасли правилам после положительного решения методического совета окончательное решение о конкретном времени выполнения первого испытательного полета принимают главный конструктор и экипаж самолета. Это решение зависит от ряда факторов, при этом одним из определяющих является прогноз погодных условий на момент планируемого полета.

В ближайшие дни метеоусловия в Иркутске носят переменчивый характер. При этом наибольшую опасность представляют сильные ветра. Как правило, во время первого полета новый самолет не совершает никаких резких маневров, а само время полета составляет от 30 минут до часа.

В ходе полета оцениваются летно-технические характеристики самолета, прежде всего устойчивость и управляемость на всех этапах полета, а также проверяется работа силовой установки, систем и бортового оборудования. Для этого на борту создаваемых современных самолетов размещается контрольно-измерительное оборудование, позволяющее снимать несколько тысяч параметров, как цифровых, так и тензометрических. Телеметрическая аппаратура позволяет передавать получаемую информацию с борта самолета в режиме реального времени на землю. Это значительно ускоряет процесс обработки информации и в конечном итоге позволит сократить время испытаний.