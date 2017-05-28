Самолет МС-21 получил разрешение на первый полет в Иркутске
Дебютный полет магистрального самолета может состояться уже в самое ближайшее время.
Дебютный полет магистрального самолета может состояться уже в самое ближайшее время.
Самолет МС-21−300 получил разрешение на первый испытательный полет в Иркутске. Он может состоятся уже в ближайшее время. Ранее
Первый летный экземпляр новейшего российского узкофюзеляжного самолета МС-21−300 (заводской номер 001), собран на Иркутском авиазаводе, об этом пишет газета «Известия». Главное разрешение на полет получено. Эту информацию подтвердили в корпорации «Иркут».
«Методический совет, принимающий решение о разрешении первого полета, пройден , — сообщил представитель «Иркута».
По действующим в авиастроительной отрасли правилам после положительного решения методического совета окончательное решение о конкретном времени выполнения первого испытательного полета принимают главный конструктор и экипаж самолета. Это решение зависит от ряда факторов, при этом одним из определяющих является прогноз погодных условий на момент планируемого полета.
В ближайшие дни метеоусловия в Иркутске носят переменчивый характер. При этом наибольшую опасность представляют сильные ветра. Как правило, во время первого полета новый самолет не совершает никаких резких маневров, а само время полета составляет от 30 минут до часа.
В ходе полета оцениваются
Напомним, МС-21 (магистральный самолет 21 века) — российский проект семейства ближне— и среднемагистральных реактивных пассажирских узкофюзеляжных самолетов. Он рассчитан на осуществление полетов на расстояния порядка 6 тысяч км и создается в качестве замены лайнерам Ту-154 и Ту-204/214, а также самолетам зарубежного производства Airbus А320, Boeing 737 и другим. Сборка опытного экземпляра МС-21−300, оснащенного двигателями Pratt & Whitney, завешена на Иркутском авиазаводе 6 июня 2016 года. Полностью собранный МС-21 представили спустя 2 дня. В церемонии выкатки из ангара нового среднемагистрального пассажирского самолета принял участие