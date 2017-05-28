Местами небольшой дождь и до 14 градусов тепла ожидаются в столичном регионе

«В Москве воздух прогреется до 12−14 градусов, по области будет от 9 до 14 градусов. Ветер северный, 8−13 м/с», — уточнил представитель метеослужбы.
В понедельник, 29 мая, ночью будет облачно с прояснениями, местами вновь не исключен небольшой дождь. В столице столбики термометров покажут 5−7 градусов, в Подмосковье — от 2 до 7 градусов. Ветер южный, 5−10 м/с.
Днем будет облачно, пойдет дождь, местами прогремит гроза. В Москве температура воздуха составит 22−24 градуса, по области будет от 19 до 24 градусов. Ветер юго-западный, западный, 7−12 м/с, местами с порывами до 15−20 м/с.