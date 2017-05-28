Местами небольшой дождь и до 14 градусов тепла ожидаются в столичном регионе

«В Москве воздух прогреется до 12−14 градусов, по области будет от 9 до 14 градусов. Ветер северный, 8−13 м/с», — уточнил представитель метеослужбы.

В понедельник, 29 мая, ночью будет облачно с прояснениями, местами вновь не исключен небольшой дождь. В столице столбики термометров покажут 5−7 градусов, в Подмосковье — от 2 до 7 градусов. Ветер южный, 5−10 м/с.