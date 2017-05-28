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09:08 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Новосибирцев удивил странный ремонт дороги на пл. Калинина

Старые поребрики сначала выдернули, а потом, по словам местных жителей, «приделали» обратно.

Странный ремонт на Площади Калинина обсуждают новосибирцы в социальных сетях.

По словам подписчиков группы «Инцидент. Новосибирск», сначала рабочие выдернули старые поребрики вдоль дороги, а потом вернули их на место, добавив немного щебенки.

Стоило ли тратить время и деньги? «Экономика должна быть ЭКОНОМНОЙ», — шутят комментаторы. Но многие задаются и серьезным вопросом: «А по документам эти поребрики тоже были старые, или новые?».

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