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07:49 (мск), источник: АиФ Красноярск

В «Роевом ручье» открыли бассейн для пингвинов

Питомцы стали спорить между собой за лучшую «жилплощадь».

В красноярском парке флоры и фауны «Роев ручей» пингвинов выпустили в вольер с бассейном. Две стаи разных животных и вели себя по-разному.

Так, пингвины Гумбольдта сразу же стали осваивать водоём — ныряли, играли в воде, а очковые бросились осваивать новую «жилплощадь», занимая домики и даже споря между собой за лучшие.

«Самцы принялись строить из веточек гнёзда, ходить в гости к соседям. Все это напоминало цыганский табор по приезду на новое место, выглядело очень забавно!», — сообщили в зоопарке.

Новшества и в жизни Милы, пингвинихи, которая родилась здесь. У неё появился «бойфренд», Немо. Хотя самочке не исполнился год, выглядит она как пингвиний подросток, отмечают в зоопарке, и на ухаживания Немо отвечает взаимностью.

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