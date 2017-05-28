В Красноярске из-за праздничных мероприятий перекрыты несколько центральных улиц

В Красноярске в воскресенье, 28 мая, с 10-ти утра до 3-х часов дня проходят мероприятия, посвященные 99-й годовщине образования пограничных войск.

Также перекрытия или ограничения движения транспорта связаны со стартом нескольких городских акций: велопарада «Красноярское велокольцо», шествия или детского крестного хода, посвященного Дню славянской письменности и культуры.

Сегодня, 28 мая, полностью перекрыты для движения транспорта улицы:



с 09.00 до 13.30:

— пр. Мира (от пл. Мира до ул. Робеспьера);.

— ул. Декабристов, ул. Горького, ул. Диктатуры Пролетариата, ул. Кирова, ул. Перенсона, ул. Парижской Коммуны, ул. 9 Января, ул. Каратанова, на участке от ул. Ленина до ул. Карла Маркса;.

— проезд вдоль здания РЖД;.

— проезд вдоль здания Государственной универсальной научной библиотеки Красноярского края;.

— ул. Дзержинского (на участке от пр. Мира до ул. Карла Маркса);.

— ул. Обороны и проезд вдоль здания правительства Красноярского края, на участке от пр. Мира до ул. Ленина.

за 15 минут до начала движения колонн:

— ул. Карла Маркса от ул. Горького до ул. Дзержинского;.

— ул. Карла Маркса от ул. 9 Января до ул. Белинского;.

— ул. Вейнбаума и ул. Сурикова от ул. Карла Маркса до ул. Ленина.

С 7-ми утра до 2-х дня перекрыт съезд с ул. Карла Маркса на набережную Енисея в районе Музейного центра «Площадь Мира».

Стоянка и остановка автомобилей на всех вышеперечисленных участках будет запрещена.