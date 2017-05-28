Молдавский загранпаспорт один из самых «удобных» в мире

КИШИНЕВ, 28 мая — Sputnik. Компания «Henley&Partners» представила рейтинг «удобных» для путешествий загранпаспортов — индекс визовых ограничений. Исследование анализирует визовые правила более 200 государств и ранжирует их по количеству стран безвизового въезда. Позиция страны в рейтинге определяется количеством стран, в которые ее граждане могут въезжать без визы.

Обладатели молдавского биометрического паспорта могут посетить без виз 102 страны. Таким образом, Молдова расположилась на 54 месте в этом рейтинге.

На первой строке «Индекса визовых ограничений» расположилась Германия. Граждане этой страны могут путешествовать без виз в 176 страны. В тройке лидеров — Швеция и Дания. Наши соседи Румыния и Украина в этом рейтинге занимают 21 и 58 месте, соответственно. Граждане с румынскими паспортами могут свободно путешествовать в 153 государства, а обладатели украинских паспортов — в 82.

Больше всего трудностей испытывают владельцы паспортов Афганистана. С ними без виз можно отправиться лишь в 24 страны.

Кто может получить гражданство Молдовы?

Согласно Закону о гражданстве, гражданство Молдовы может быть предоставлено на основании заявления иностранцу или лицу без гражданства, законно и постоянно проживающему на территории республики, который знает и соблюдает положения Конституции, сдал тест на определение уровня владения государственным языком и имеет законные источники доходов, при соблюдении одного из следующих условий:

a) проживает на территории Республики Молдова в течение не менее 10 последних лет. Для лиц без гражданства, беженцев и лиц, пользующихся гуманитарной защитой и политическим убежищем, соответствующий срок составляет 8 лет;.

b) проживает на территории Республики Молдова в течение 5 лет до момента достижения им возраста18 лет;.

c) состоит в браке с гражданином Республики Молдова в течение не менее 3 лет и на протяжении последних 3 лет непрерывно проживает на территории Республики Молдова;.

d) в течение последних 3 лет проживает на территории Республики Молдова у родителей (в том числе усыновителей) или у детей (в том числе усыновленных), являющихся гражданами Республики Молдова.

При этом гражданство Молдовы может быть предоставлено на основании заявления иностранному гражданину или лицу без гражданства, который:

a) пользуется хорошей экономической и финансовой репутацией;.

b) не представляет угрозы для общественного порядка и безопасности государства;.

c) уплачивает взнос в Фонд публичных инвестиций для долгосрочного развития или осуществляет и поддерживает инвестиции сроком на 60 месяцев по меньшей мере в одной из утвержденных Правительством областей стратегического развития.