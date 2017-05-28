Кабриолет по-шымкентски рассмешил пользователей сети

В социальной сети Facebook в группе «Водители Актобе Zello» пользователь Динара Кожа выставила видео, на котором водитель едет на старенькой «Жигули» без крыши. На видео снято, как по трассе на огромной скорости летит почти кабриолет. Номера на авто указывают на то, что владелец из Южно-Казахстанской области.

«Кто бы сомневался!» — первое, что пишут пользователи интернета в комментариях под видео.

«Молодец! Побольше бы таких умельцев!», — пишут комментаторы.

Пользователь, разместившая видео, указала, что это происходит в Актобе.