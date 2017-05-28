Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Представитель Бузовой опроверг слухи о ее уходе из «Дома 2»
Участники "Поле чудес" рассказали, как шоу обманывает зрителей
Болгарский министр поправила Путина после его слов
Стефания Маликова пожаловалась на испорченный последний звонок
Как выглядит самая привлекательная женщина в мире (фото)
Как советский фарфор и чужие фото «вдохновляют» художниковВ США разгорается скандал вокруг новой скульптуры одного из самых высокооплачиваемых художников современности
Представитель Бузовой опроверг слухи о ее уходе из «Дома 2»
Фильм Сергея Лозницы освистали в Каннах
Граждан переведут на новую систему договоров в ЖКХ
Сантехников и электриков обяжут приходить по ночам
СМИ узнали, как в НАТО собрались «осложнять жизнь России»
«Пылесос северного неба»: СМИ о новейшем оружии РФ
64-летняя жена Макрона надела мини на встречу с Меланией Трамп
Екатерина Климова с семьей путешествуют по Иордании (фото)
Анисина простила Джигурду и показала округлившийся живот - СМИ
«Вызовут подмогу»: СМИ о встрече F-35 с Су-35
Mercedes готовит новую модель EQ
Необычная викторина по «Звездным войнам»
Фоторепортажи
12Добро пожаловать в «Твин Пикс»
10110 лет со дня рождения Лоуренса Оливье
12Воспоминания Набережной Круазет
8«Суперлюди» Японии
08:29 (мск), источник: Tengrinews

Кабриолет по-шымкентски рассмешил пользователей сети

Кабриолет по-шымкентски рассмешил пользователей Казнета, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

В социальной сети Facebook в группе «Водители Актобе Zello» пользователь Динара Кожа выставила видео, на котором водитель едет на старенькой «Жигули» без крыши. На видео снято, как по трассе на огромной скорости летит почти кабриолет. Номера на авто указывают на то, что владелец из Южно-Казахстанской области.

«Кто бы сомневался!» — первое, что пишут пользователи интернета в комментариях под видео.

«Молодец! Побольше бы таких умельцев!», — пишут комментаторы.

Пользователь, разместившая видео, указала, что это происходит в Актобе.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Уилл Смит испортил фотографию Пэрис Хилтон и ее бойфренду в Каннах
Сирийские власти требуют остановить действия коалиции
КНДР испытала новую систему ПВО
СМИ сообщили о намерении Трампа выйти из соглашения по климату
Российская легкоатлетка победила на этапе Бриллиантовой лиги
Япония готовит собственный пакет санкций против Северной Кореи
Макрон назвал рукопожатие Трампа «моментом истины»
В США ушел из жизни певец и музыкант Грегг Оллман
Спорт
Венгер и «Арсенал»: кубковые легенды В фантастическом по красоте и драматизму финале «Арсенал» взял верх над «Челси»
Авто
Mercedes готовит новую модель EQ Mercedes-Benz продолжит делать шаги по развитию своего нового бренда EQ
Hi-Tech
Samsung Galaxy S9 и S9+: разработка идет полным ходом Появилась первая информация о будущем флагмане
Кино
Депп и еще 7 актеров — секс-символов, которые нас разочаровали 15–20 лет назад имена этих актеров прочно ассоциировались со словами вроде «магнетизм», «харизма» и «успех». Однако времена поменялись, и они вместе с ними, причем далеко не в лучшую сторону
Недвижимость
Петербургские коммуналки превратят в хостелы
Хочу продать квартиру – как узнать, сколько она стоит?
Названы лучшие для жизни районы Петербурга
Итальянцы построят в России дома по принципу «Лего»
Леди
Чем модные привычки кореянок отличаются от наших Кто вдохновляет современных корейцев, где купить платье, похожее на национальный костюм, а также какие тенденции популярны в Сеуле сейчас — в нашей статье
Дети
Стефания Маликова пожаловалась на испорченный последний звонок Дети знаменитостей попрощались со школой.
Все о ремонте
Плюсы и минусы квартир-студий
Как контролировать ремонт: советы профи
Как оформить кухню: 11 современных решений
Дизайн маленького участка: 10 отличных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь