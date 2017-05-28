Погода на неделю: на Молдову надвигается летняя жара
Согласно информации Государственной гидрометеорологической службы, погода на следующей неделе будет полностью соответствовать календарю: мы почувствуем летнюю жару.
Согласно информации Государственной гидрометеорологической службы, погода на следующей неделе будет полностью соответствовать календарю: мы почувствуем летнюю жару.
КИШИНЕВ, 28 мая — Sputnik. По информации молдавских синоптиков, прохладная погода уйдет с последними весенними днями.
На протяжении всей недели ожидаются ясные дни. В четверг в северных и центральных районах возможны дожди с грозами. К концу семидневки, по предварительному прогнозу синоптиков, погода будет радовать солнцем и теплом.