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12:44 (мск), источник: Sputnik.md

Погода на неделю: на Молдову надвигается летняя жара

Согласно информации Государственной гидрометеорологической службы, погода на следующей неделе будет полностью соответствовать календарю: мы почувствуем летнюю жару.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 28 мая — Sputnik. По информации молдавских синоптиков, прохладная погода уйдет с последними весенними днями.

Если в понедельник максимальная температура воздуха в зависимости от района будет варьировать в пределах + 19.. +24 градусов, то к 1 июня дневной максимум достигнет 29 градусов выше нуля.

На протяжении всей недели ожидаются ясные дни. В четверг в северных и центральных районах возможны дожди с грозами. К концу семидневки, по предварительному прогнозу синоптиков, погода будет радовать солнцем и теплом.

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