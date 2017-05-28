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16:20 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Прикамье ожидаются заморозки до — 3 градусов

МЧС рекомендует укрыть посадки от морозов.

Источник: РИА "Новости"

Главное управление МЧС России, ссылаясь на данные Пермского гидрометцентра, предупреждает жителей Прикамья о ночном понижении температуры.

Ночью 28 и 29 мая в регионе ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы. Столбик термометра может понизиться до — 3 градусов. Такие температуры могут нанести вред посадкам. Сотрудники МЧС рекомендуют аграриям и дачникам укрыть всходы растений полимерной пленкой, нетканым материалом, соломой.

Напомним, накануне МЧС предупредил жителей Прикамья о возможных грозах и порывах ветра.

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