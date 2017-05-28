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10:09 (мск), источник: ТАСС

Лунный аппарат NASA попал под метеоритный «обстрел»

Размер метеорита, попавшего в аппарат, составлял 0,8 миллиметра, а его скорость — 7 километров в секунду, сообщили ученые.

Источник: NASA

ВАШИНГТОН, 28 мая. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Лунный орбитальный аппарат NASA (LRO) во время съемки поверхности спутника Земли попал под метеоритный «обстрел». Как сообщило в конце недели аэрокосмическое управление, в корпус LRO угодил небольшой осколок. Сам аппарат остался цел, все системы функционируют в нормальном режиме. Инцидент мог бы остаться незамеченным, если бы в этот момент LRO не проводил съемку — в NASA обнаружили, что некоторые изображения имеют эффект «дрожащей камеры».

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«Этот метеороид летел быстрее пули. LRO не уклонился от него, он выдержал попадание», — говорится в заявлении Марка Робинсона, руководителя данной программы. Инцидент произошел 13 октября 2014 года, но в NASA решили сообщить об этом только сейчас, получив все данные о случившемся.

Всего на LRO установлены три камеры, две из них — узкоугольные. Они сканируют лунную поверхность справа налево и затем соединяют полученные изображения для создания одного большого снимка. Обычно кадры получаются очень четкими, но в этот раз на одном из участков в верхней части фотографии изображение было размыто.

Сначала ученые рассмотрели все возможные причины данной неполадки. Одной из первых была вибрация всего аппарата, но снимки с остальных камер были четкими. Это и натолкнуло специалистов на мысль о том, что виной всему был осколок, попавший прямо по камере.

Но на этом «расследование» не завершилось. В NASA решили изучить испорченный снимок, чтобы понять, какова была скорость и размеры объекта. В этом на помощь ученым пришло специальное программное обеспечение, используемое при контроле за аппаратом во время запуска, так как оно может считывать и анализировать вибрацию. Выяснилось, что размер этого «метеорита» составлял лишь 0,8 миллиметра, а скорость — 7 километров в секунду.

В своем заявлении ученые отметили, что данный случай напоминает об опасности пребывания в открытом космосе, а также о ценности получаемых аппаратами данных.

LRO находится на лунной орбите с 2009 года. Основная цель его миссии — изучение полюсов Луны и обнаружение там следов воды.

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