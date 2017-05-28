Переменчивая погода ожидает жителей Иркутска на предстоящей неделе

Жителей и гостей столицы Приангарья ждет переменчивая погода на предстоящей рабочей неделе. Столбик термометра днем будет колебаться от +15°C до +25°C. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на Gismeteo.

В понедельник, 29 мая, в Иркутске будет ясно. Температура днем до +18°C. Ветер юго-восточный 3 м/с.

Во вторник, 30 мая, в областном центре будет малооблачно, небольшой дождь. Температура днем до +21°C. Ветер юго-восточный 3 м/с.

В среду, 31 мая, в столице Приангарья малооблачно, небольшой дождь. Температура днем до +25°C. Ветер юго-восточный 4 м/с.

В четверг, 1 июня, в Иркутске облачно, дождь. Температура днем до +15°C. Ветер северо-западный 5 м/с.