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10:44 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Переменчивая погода ожидает жителей Иркутска на предстоящей неделе

Температура воздуха днем будет колебаться от +15°C до +25°C.

Источник: IrkutskMedia.ru

Жителей и гостей столицы Приангарья ждет переменчивая погода на предстоящей рабочей неделе. Столбик термометра днем будет колебаться от +15°C до +25°C. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на Gismeteo.

В понедельник, 29 мая, в Иркутске будет ясно. Температура днем до +18°C. Ветер юго-восточный 3 м/с.

Во вторник, 30 мая, в областном центре будет малооблачно, небольшой дождь. Температура днем до +21°C. Ветер юго-восточный 3 м/с.

В среду, 31 мая, в столице Приангарья малооблачно, небольшой дождь. Температура днем до +25°C. Ветер юго-восточный 4 м/с.

В четверг, 1 июня, в Иркутске облачно, дождь. Температура днем до +15°C. Ветер северо-западный 5 м/с.

В пятницу, 2 июня, в Иркутске малооблачно, небольшой дождь. Температура днем до +21°C. Ветер северо-западный 3 м/с.

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