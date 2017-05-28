Переменчивая погода ожидает жителей Иркутска на предстоящей неделе
Температура воздуха днем будет колебаться от +15°C до +25°C.
Температура воздуха днем будет колебаться от +15°C до +25°C.
Жителей и гостей столицы Приангарья ждет переменчивая погода на предстоящей рабочей неделе. Столбик термометра днем будет колебаться от +15°C до +25°C. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на Gismeteo.
В понедельник, 29 мая, в Иркутске будет ясно. Температура днем до +18°C. Ветер
Во вторник, 30 мая, в областном центре будет малооблачно, небольшой дождь. Температура днем до +21°C. Ветер
В среду, 31 мая, в столице Приангарья малооблачно, небольшой дождь. Температура днем до +25°C. Ветер
В четверг, 1 июня, в Иркутске облачно, дождь. Температура днем до +15°C. Ветер
В пятницу, 2 июня, в Иркутске малооблачно, небольшой дождь. Температура днем до +21°C. Ветер