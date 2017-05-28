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10:39 (мск), источник: Newslab.ru

«Риски чумовые!»: детский карнавал в Красноярске снова перенесли

Детский карнавал в Красноярске проведут на день раньше запланированного, сообщила 28 мая организатор мероприятия Светлана Тетерина.

Напомним, в этом году на 1 июня детей оставили без традиционного детского карнавала — чиновники заявили, что к обеспечению безопасности участников в этом году предъявляются повышенные требования, а новая схема движения в центре не позволит обойтись без пробок, что вызовет негативную реакцию автовладельцев.

Мероприятие, которое уже несколько лет пытались убрать с пр. Мира, предложили перенести на остров Татышев, но затем нашли компромиссный вариант — объединить с Днем города и провести 12 июня.

Однако 26 мая организатора детского карнавала оповестили — праздник перенесли на день раньше, на воскресенье, 11 июня.

«Очень надеемся, что дата, время и место окончательные и завтра снова ничего не изменится. Пойдем, как обычно, от Мира, 112 через ул. Перенсона на Театральную площадь. Начало традиционно в 12:00. Риски, конечно, чумовые, сомнительно, что народ станет разрывать трехдневный отдых и возвращаться в город, но другие варианты были еще чудесатее. Например, “а не пойти ли вам от Сурикова на БКЗ?”», — рассказала Светлана Тетерина.

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