Воронежские футболисты победили в турнире Романа Шишкина

Команда воронежской спортивной школы олимпийского резерва № 15 «СДЮСШОР-15» победила в пятом ежегодном турнире Романа Шишкина по футболу, сообщил «Спорт Экспресс» в субботу, 27 мая. Соревнования прошли в Воронеже 21—22 мая .

Участвовали 20 команд мальчиков 2008 года рождения из Воронежа, Липецка, Старого Оскола, Россоши и Брянска. Защитник «Краснодара» и сборной России Роман Шишкин присутствовал на матчах турнира и сам награждал участников и победителей. Лучшим полузащитником стал Кирилл Коваленко (команда «Воронеж»), лучшим игроком — Владимир Кирьянов (команда школы № 15). Лучшим игроком по версии Романа Шишкина стал Даниил Доля из Россоши (команда «Химик»).

— Я рад, что с каждым годом уровень моего турнира растет. Приезжает все больше сильных команд из разных городов Черноземья, ребята бьются за победу до последнего. Победитель в финале между «СДЮСШОР-15» и «Химиком» определился только после серии пенальти, в которой каждая из команд нанесла более десяти ударов. В последние годы в футбольных школах Воронежа становится все больше юных спортсменов. Надеюсь, в этом есть и моя заслуга тоже, — рассказал изданию Роман Шишкин.