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13:01 (мск), источник: Publika.md

Больше половины граждан Молдовы доверяют мэрам

Больше половины граждан Молдовы доверяют мэрам, а почти треть — довольны деятельностью местных советников.

Таковы данные опроса американской компании Lake Research Partners, представленного на этой неделе.

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По данным социологического исследования, свыше 50% наших соотечественников довольны работой глав администраций их населенных пунктов. В то же время, число недовольных достигает 42%.

Между тем, примерно треть опрошенных положительно оценивают вклад местных советников в решении проблем. Однако более 40% респондентов неудовлетворены их работой. Это самый масштабный соцопрос, когда-либо проведенный в Молдове. В нём приняли участие свыше 12 тысяч человек. Погрешность составляет плюс-минус восемь десятых процента.

Исследование провела крупнейшая американская компания Lake Research Partners. Она специализируется в изучении общественного мнения и политической стратегии. Представительства фирмы находятся в Вашингтоне, Нью-Йорке, Калифорнии и округе Колумбия.

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