Больше половины граждан Молдовы доверяют мэрам
Больше половины граждан Молдовы доверяют мэрам, а почти треть — довольны деятельностью местных советников.
Больше половины граждан Молдовы доверяют мэрам, а почти треть — довольны деятельностью местных советников.
Таковы данные опроса американской компании Lake Research Partners, представленного на этой неделе.
По данным социологического исследования, свыше 50% наших соотечественников довольны работой глав администраций их населенных пунктов. В то же время, число недовольных достигает 42%.
Между тем, примерно треть опрошенных положительно оценивают вклад местных советников в решении проблем. Однако более 40% респондентов неудовлетворены их работой. Это самый масштабный соцопрос,
Исследование провела крупнейшая американская компания Lake Research Partners. Она специализируется в изучении общественного мнения и политической стратегии. Представительства фирмы находятся в Вашингтоне,