Больше половины граждан Молдовы доверяют мэрам

По данным социологического исследования, свыше 50% наших соотечественников довольны работой глав администраций их населенных пунктов. В то же время, число недовольных достигает 42%.

Между тем, примерно треть опрошенных положительно оценивают вклад местных советников в решении проблем. Однако более 40% респондентов неудовлетворены их работой. Это самый масштабный соцопрос, когда-либо проведенный в Молдове. В нём приняли участие свыше 12 тысяч человек. Погрешность составляет плюс-минус восемь десятых процента.