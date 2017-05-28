Готовность одалживать вещи бесплатно оказалась вредной для общества

Речь идет о предметах, которые используются редко, а потому перед человеком встает вопрос: стоит ли покупать вещь, или лучше взять ее у кого-то из знакомых? Исследователи указывают, что для общества в целом выгодно, если такого рода предметы будут у наиболее популярных людей. Благодаря многочисленным дружеским связям, которые имеют эти люди, доступ к необходимому предмету получает большое число представителей сообщества, пишет New Scientist.

Однако если в группе принято бесплатно одалживать вещи, то группа в целом оказывается в проигрыше. Ведь в таком случае популярным людям нет никакого смысла покупать редко используемые предметы — у них так много знакомых, что у кого-нибудь да найдется, к примеру, циркулярная пила. А вот хозяин этой пилы не столь популярен, и доступ к инструменту оказывается ограниченным.

Если же ввести правило, согласно которому вещи одалживаются не просто так, а за небольшую плату, то именно популярным людям будет выгодно приобретать редко используемые товары. У таких людей больше знакомых, которым может потребоваться пила, а потому и выгода от аренды инструмента будет больше.