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19:22 (мск), источник: Вести - Воронеж

Количество участников седьмой воронежской «Велоночи» сократилось вдвое

Седьмая «Велоночь» собрала около 4830 тысяч велосипедистов в субботу, 27 мая. Это вдвое меньше, чем в 2016 году (10 тысяч велосипедистов).

В массовых катаниях приняли участие не только воронежцы, но и жители Лисок, Нововоронежа, Липецка, Нового Оскола, Белгорода. Также были кубинцы из Гаваны и один участник из Лиссабона, рассказал корреспонденту «Вести-Воронеж» основатель «ВелоВоронежа» Игорь Титов.

Колонна начала движение с Адмиралтейской площади в 20:30. Участники доехали до Северного моста, а затем в обратном направлении до Вогрэсовского моста и финишировали на Адмиралтейской площади в 21:45. Протяжённость маршрута составила 15 км.

По мнению Игоря Титова, количество участников сократилось из-за того, что поменяли формат велопробега.

— Катание прошло на полностью перекрытых участках города, сам маршрут изменился, его длина стала чуть-чуть меньше. Часть людей хотят ехать по протяженным главным улицам, через мосты, без перекрытия. Кроме этого, мы изменили время проведения «Велоночи». Теперь старт не в 23:00, а в 20:30. Возможно, это тоже кому-то не понравилось, — уточнил основатель движения «ВелоВоронеж».

На «Велоночи» организаторы и спонсоры разыграли четыре велосипеда. Призы получили трое воронежцев и велосипедистка из Лисок, которая стала победительницей конкурса «Велокраса».

В следующем году организаторы велопробега намерены усовершенствовать маршрут.

— Скорее всего, мы придумаем что-то еще. Но частично, наверное, будем использовать этот маршрут. Он оказался классным. Рукопожатия при встречном потоке от тысяч участников это что-то. Но глобально пока еще не думали над маршрутом следующей «Велоночи», — подытожил Игорь Титов.

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