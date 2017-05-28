Количество участников седьмой воронежской «Велоночи» сократилось вдвое
Седьмая «Велоночь» собрала около 4830 тысяч велосипедистов в субботу, 27 мая. Это вдвое меньше, чем в 2016 году (10 тысяч велосипедистов).
Седьмая «Велоночь» собрала около 4830 тысяч велосипедистов в субботу, 27 мая. Это вдвое меньше, чем в 2016 году (10 тысяч велосипедистов).
В массовых катаниях приняли участие не только воронежцы, но и жители Лисок, Нововоронежа, Липецка, Нового Оскола, Белгорода. Также были кубинцы из Гаваны и один участник из Лиссабона, рассказал корреспонденту «Вести-Воронеж» основатель «ВелоВоронежа» Игорь Титов.
Колонна начала движение с Адмиралтейской площади в 20:30. Участники доехали до Северного моста, а затем в обратном направлении до Вогрэсовского моста и финишировали на Адмиралтейской площади в 21:45. Протяжённость маршрута составила 15 км.
По мнению Игоря Титова, количество участников сократилось
— Катание прошло на полностью перекрытых участках города, сам маршрут изменился, его длина стала
На «Велоночи» организаторы и спонсоры разыграли четыре велосипеда. Призы получили трое воронежцев и велосипедистка из Лисок, которая стала победительницей конкурса «Велокраса».
В следующем году организаторы велопробега намерены усовершенствовать маршрут.
— Скорее всего, мы придумаем