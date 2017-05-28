Количество участников седьмой воронежской «Велоночи» сократилось вдвое

В массовых катаниях приняли участие не только воронежцы, но и жители Лисок, Нововоронежа, Липецка, Нового Оскола, Белгорода. Также были кубинцы из Гаваны и один участник из Лиссабона, рассказал корреспонденту «Вести-Воронеж» основатель «ВелоВоронежа» Игорь Титов.

Колонна начала движение с Адмиралтейской площади в 20:30. Участники доехали до Северного моста, а затем в обратном направлении до Вогрэсовского моста и финишировали на Адмиралтейской площади в 21:45. Протяжённость маршрута составила 15 км.

По мнению Игоря Титова, количество участников сократилось из-за того, что поменяли формат велопробега.

— Катание прошло на полностью перекрытых участках города, сам маршрут изменился, его длина стала чуть-чуть меньше. Часть людей хотят ехать по протяженным главным улицам, через мосты, без перекрытия. Кроме этого, мы изменили время проведения «Велоночи». Теперь старт не в 23:00, а в 20:30. Возможно, это тоже кому-то не понравилось, — уточнил основатель движения «ВелоВоронеж».

На «Велоночи» организаторы и спонсоры разыграли четыре велосипеда. Призы получили трое воронежцев и велосипедистка из Лисок, которая стала победительницей конкурса «Велокраса».

В следующем году организаторы велопробега намерены усовершенствовать маршрут.