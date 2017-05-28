СМИ: реклама Burger King оскорбила бельгийскую королевскую семью
Сеть ресторанов быстрого питания предложила бельгийцам выбрать между нынешним монархом и «королем бургеров».
Сеть ресторанов быстрого питания предложила бельгийцам выбрать между нынешним монархом и «королем бургеров».
Королевская семья в Бельгии выступила с резкой критикой рекламной компании сети ресторанов быстрого питания Burger King и сочла ее оскорбляющей честь и достоинство Короля Филиппа, сообщает телерадиовещательная компания BBC.
Рестораны сети
При этом, если пользователь выбирает короля Бельгии, система несколько раз переспрашивает, уверен ли голосующий в своем выборе. «Вы уверены? Он ведь не будет готовить вам картофель фри», — говорится на сайте.
При выборе вымышленного персонажа голос засчитывается с первого раза, уточняет «Федеральное агентство новостей».
«Мы осуждаем эту выходку. Поскольку у нее коммерческие цели, мы не дадим разрешение», — цитирует BBC заявление представителя королевской семьи Пьера Эммануэля де Бо.