СМИ: реклама Burger King оскорбила бельгийскую королевскую семью

Королевская семья в Бельгии выступила с резкой критикой рекламной компании сети ресторанов быстрого питания Burger King и сочла ее оскорбляющей честь и достоинство Короля Филиппа, сообщает телерадиовещательная компания BBC.

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Рестораны сети фаст-фуда должны открыться в Бельгии в июне. В связи с этим компания запустила специальный рекламный сайт, на котором предложила бельгийцам выбрать короля. Голосовать предлагается между нынешним реальным монархом и «королем бургеров» — символом ресторанной сети.

При этом, если пользователь выбирает короля Бельгии, система несколько раз переспрашивает, уверен ли голосующий в своем выборе. «Вы уверены? Он ведь не будет готовить вам картофель фри», — говорится на сайте.