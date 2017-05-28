Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Ходченковой до Хайек: звезды на юбилее Каннского фестиваля
Участники "Поле чудес" рассказали, как шоу обманывает зрителей
Глава Евросоюза и Трамп разошлись в российском вопросе
Сергей Шойгу: Стала известна причина катастрофы ТУ-154
Как выглядит самая привлекательная женщина в мире (фото)
«Горючий лед» Китай объявил о начале энергетической революции
Представитель Бузовой опроверг слухи о ее уходе из «Дома 2»
Фильм Сергея Лозницы освистали в Каннах
Эксперты подсчитали, сколько стоит вся недвижимость в мире
В Мытищах и Внуково появится метро
«2 самые лучшие в мире подлодки»: Трамп разболтал секрет США
США умеют вызывать аномальную жару в РФ – эксперт
64-летняя жена Макрона надела мини на встречу с Меланией Трамп
Екатерина Климова с семьей путешествуют по Иордании (фото)
"Я не конченый человек": Дана Борисова о своей реабилитации
Толкалина объяснила, почему была "никакой" женой
Для автовладельцев подготовили пересчет стоимости ОСАГО
Mega Track — большая мечта маленькой фирмы
Фоторепортажи
12Воспоминания Набережной Круазет
9Теракт в Манчестере
14События недели в фотографиях
10В тени красоты
12:29 (мск), источник: Известия.Ру

СМИ: реклама Burger King оскорбила бельгийскую королевскую семью

Сеть ресторанов быстрого питания предложила бельгийцам выбрать между нынешним монархом и «королем бургеров».

Королевская семья в Бельгии выступила с резкой критикой рекламной компании сети ресторанов быстрого питания Burger King и сочла ее оскорбляющей честь и достоинство Короля Филиппа, сообщает телерадиовещательная компания BBC.

Рестораны сети фаст-фуда должны открыться в Бельгии в июне. В связи с этим компания запустила специальный рекламный сайт, на котором предложила бельгийцам выбрать короля. Голосовать предлагается между нынешним реальным монархом и «королем бургеров» — символом ресторанной сети.

При этом, если пользователь выбирает короля Бельгии, система несколько раз переспрашивает, уверен ли голосующий в своем выборе. «Вы уверены? Он ведь не будет готовить вам картофель фри», — говорится на сайте.

При выборе вымышленного персонажа голос засчитывается с первого раза, уточняет «Федеральное агентство новостей».

«Мы осуждаем эту выходку. Поскольку у нее коммерческие цели, мы не дадим разрешение», — цитирует BBC заявление представителя королевской семьи Пьера Эммануэля де Бо.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
На Большой Ордынке появился музей Андрея Вознесенского
КНДР испытала новую систему ПВО
Китай осудил позицию лидеров стран G7 по спорным территориям
СМИ узнали о намерении Трампа выйти из Парижского соглашения
Россиянка победила в Бриллиантовой лиге под нейтральным флагом
Число жертв стихии на Шри-Ланке увеличилось до 146 человек
Друг манчестерского террориста назвал причины его радикализации
Авиалайнер XXI века: в чем секрет российского самолета МС-21
Спорт
90 минут или 9 месяцев? Как оценивать сезон «Арсенала» Вчера в Кубке Англии Арсен Венгер выиграл мёд. Осталось понять: это была бочка или ложка?
Авто
Mercedes готовит новую модель EQ Mercedes-Benz продолжит делать шаги по развитию своего нового бренда EQ
Hi-Tech
Samsung Galaxy S9 и S9+: разработка идет полным ходом Появилась первая информация о будущем флагмане
Кино
Депп и еще 7 актеров — секс-символов, которые нас разочаровали 15–20 лет назад имена этих актеров прочно ассоциировались со словами вроде «магнетизм», «харизма» и «успех». Однако времена поменялись, и они вместе с ними, причем далеко не в лучшую сторону
Недвижимость
В регионах начали выдавать ипотеку под 7% годовых
Жильцы первых 18 пятиэтажек отказались от расселения
Госдума рассмотрит закон о сносе пятиэтажек по всей России
Итальянцы построят в России дома по принципу «Лего»
Леди
Чем модные привычки кореянок отличаются от наших Кто вдохновляет современных корейцев, где купить платье, похожее на национальный костюм, а также какие тенденции популярны в Сеуле сейчас — в нашей статье
Дети
Стефания Маликова пожаловалась на испорченный последний звонок Дети знаменитостей попрощались со школой.
Все о ремонте
Частые ошибки, совершаемые при ремонте ванной комнаты
7 ошибок в оформлении загородного дома
Как самостоятельно сделать ремонт в санузле
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь